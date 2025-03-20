في تنبيه لـ "الأرصاد ": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على منطقة نجران
مصحوبة بأتربة مثارة تتسبّب في تدني مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البَرَد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.
وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.
في تنبيه لـ "الأرصاد ": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-20
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البَرَد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.
وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:19 PM
في تنبيه لـ "الأرصاد ": أمطار رعدية وزخات من البَرَد على منطقة نجران
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البَرَد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.
وبيّنت "الأرصاد" أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.