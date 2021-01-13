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"الداخلية" تحذر المواطنين من السفر لعدد من الدول دون إذن سابق بسبب تفشي كورونا وسلالة الفيروس الجديدة

تحولات كورونا ..السلالة الجديدة تهبط بالفلبين وإجراءات مشددة بسويسرا

عدد الإصابات ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من البلدان

سجلت الفلبين اليوم أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية أن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر لدبي في مهمة عمل في ديسمبر الماضي، وعاد إلى مانيلا في السابع من يناير الجاري, وخضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وكانت الفلبين قد حظرت دخول الأجانب من أكثر من 30 دولة، رصدت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منذ ديسمبر الماضي، ولكنها سمحت بعودة الفلبينيين طالما يخضعون للحجر الصحي الصارم بعد عودتهم.

يأتي هذا فيما أعلنت سويسرا اليوم اتخاذها حزمة جديدة من التدابير للسيطرة على وباء كوفيد-19، في ظل خشية السلطات من تزايد الإصابات بسبب فيروس كورونا المتحور.

وأوضحت السلطات السويسرية أن عدد الإصابات ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من البلدان التي انتشر فيها فيروس كورونا المتحور.

وأكد بيان صادر عن الحكومة الاتحادية أنه ابتداء من الاثنين 18 يناير ستغلق المتاجر التي لا تبيع السلع اليومية الضرورية، وستفرض قواعد جديدة على التظاهرات والتجمعات الخاصة، إضافة إلى تمديد إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية والترفيهية.

وأشار البيان إلى أن السلالة الجديدة شديدة العدوى قد ترفع عدد حالات الإصابة التي سيكون من الصعب السيطرة عليها, ووفقًا للتقديرات الأولية فإن المتحور الجديد معد أكثر بنسبة 50% إلى 70%".

فيروس كورونا الجديد

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تحولات كورونا ..السلالة الجديدة تهبط بالفلبين وإجراءات مشددة بسويسرا
سبق

سجلت الفلبين اليوم أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية أن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر لدبي في مهمة عمل في ديسمبر الماضي، وعاد إلى مانيلا في السابع من يناير الجاري, وخضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وكانت الفلبين قد حظرت دخول الأجانب من أكثر من 30 دولة، رصدت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منذ ديسمبر الماضي، ولكنها سمحت بعودة الفلبينيين طالما يخضعون للحجر الصحي الصارم بعد عودتهم.

يأتي هذا فيما أعلنت سويسرا اليوم اتخاذها حزمة جديدة من التدابير للسيطرة على وباء كوفيد-19، في ظل خشية السلطات من تزايد الإصابات بسبب فيروس كورونا المتحور.

وأوضحت السلطات السويسرية أن عدد الإصابات ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من البلدان التي انتشر فيها فيروس كورونا المتحور.

وأكد بيان صادر عن الحكومة الاتحادية أنه ابتداء من الاثنين 18 يناير ستغلق المتاجر التي لا تبيع السلع اليومية الضرورية، وستفرض قواعد جديدة على التظاهرات والتجمعات الخاصة، إضافة إلى تمديد إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية والترفيهية.

وأشار البيان إلى أن السلالة الجديدة شديدة العدوى قد ترفع عدد حالات الإصابة التي سيكون من الصعب السيطرة عليها, ووفقًا للتقديرات الأولية فإن المتحور الجديد معد أكثر بنسبة 50% إلى 70%".

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
07:06 PM

تحولات كورونا ..السلالة الجديدة تهبط بالفلبين وإجراءات مشددة بسويسرا

عدد الإصابات ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من البلدان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الفلبين اليوم أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية أن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر لدبي في مهمة عمل في ديسمبر الماضي، وعاد إلى مانيلا في السابع من يناير الجاري, وخضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وكانت الفلبين قد حظرت دخول الأجانب من أكثر من 30 دولة، رصدت بها السلالة الجديدة لفيروس كورونا، منذ ديسمبر الماضي، ولكنها سمحت بعودة الفلبينيين طالما يخضعون للحجر الصحي الصارم بعد عودتهم.

يأتي هذا فيما أعلنت سويسرا اليوم اتخاذها حزمة جديدة من التدابير للسيطرة على وباء كوفيد-19، في ظل خشية السلطات من تزايد الإصابات بسبب فيروس كورونا المتحور.

وأوضحت السلطات السويسرية أن عدد الإصابات ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من البلدان التي انتشر فيها فيروس كورونا المتحور.

وأكد بيان صادر عن الحكومة الاتحادية أنه ابتداء من الاثنين 18 يناير ستغلق المتاجر التي لا تبيع السلع اليومية الضرورية، وستفرض قواعد جديدة على التظاهرات والتجمعات الخاصة، إضافة إلى تمديد إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والمرافق الرياضية والترفيهية.

وأشار البيان إلى أن السلالة الجديدة شديدة العدوى قد ترفع عدد حالات الإصابة التي سيكون من الصعب السيطرة عليها, ووفقًا للتقديرات الأولية فإن المتحور الجديد معد أكثر بنسبة 50% إلى 70%".

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