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بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع

خلال أعمالها في اليومَيْن الماضيَيْن في مواقع محددة بالمحافظة

قضت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع على سرب كبير من الجراد في محافظة وادي الفرع، وذلك خلال أعمالها في اليومَين الماضيَين في مواجهة السرب في مناطق محددة؛ إذ نجحت في السيطرة على السرب الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

وطالب مكتب وزارة البيئة المواطنين بسرعة الإبلاغ في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد، من خلال رقم المهندس عبدالمحسن الشريف: 0542436939

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع
سبق

قضت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع على سرب كبير من الجراد في محافظة وادي الفرع، وذلك خلال أعمالها في اليومَين الماضيَين في مواجهة السرب في مناطق محددة؛ إذ نجحت في السيطرة على السرب الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

وطالب مكتب وزارة البيئة المواطنين بسرعة الإبلاغ في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد، من خلال رقم المهندس عبدالمحسن الشريف: 0542436939

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
09:38 PM

بالصور.. فِرق "البيئة" تقضي على سرب كبير من الجراد بوادي الفرع

خلال أعمالها في اليومَيْن الماضيَيْن في مواقع محددة بالمحافظة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
2,513

قضت فرق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع على سرب كبير من الجراد في محافظة وادي الفرع، وذلك خلال أعمالها في اليومَين الماضيَين في مواجهة السرب في مناطق محددة؛ إذ نجحت في السيطرة على السرب الذي اجتاح بعض قرى المحافظة.

وطالب مكتب وزارة البيئة المواطنين بسرعة الإبلاغ في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد، من خلال رقم المهندس عبدالمحسن الشريف: 0542436939

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