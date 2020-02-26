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رغم قرار الإغلاق.. مجمع طبي خاص بالأسنان يواصل العمل في الخرج

أقرته إدارة مستشفى الملك خالد نتيجة وجود مخالفات وتجاوزات

ما زال مجمع طبي خاص بالأسنان في محافظة الخرج يواصل العمل واستقبال المرضى والمراجعين دون أدنى مبالاة بقرار الإغلاق الذي أصدرته بحقه إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالمحافظة، نتيجةً لوجود الكثير من المخالفات والتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

وقامت "سبق" بزيارة ميدانية للمجمع الطبي المعني، ورصدت استمراره بالعمل وتقديم خدماته الصحية للمراجعين، حيث إن لوحة "الإغلاق" لا تزال مثبتة على مدخله الرئيس، كما تمكنت "سبق" من الحصول على عددٍ من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ووثقتها بفاتورة رسمية مدون بها التاريخ والوقت، وذلك بعد أقل من ساعة من خبر الإغلاق الذي أعلنته وأكدته إدارة المستشفى عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وهنا يثور التساؤل: هل تحظى قرارات الإغلاق التي تصدرها الجهات المعنية ضد المجمعات الطبية المخالفة للأنظمة والقوانين والمتهاونة بأرواح البشر، بمتابعة وتأكيد التنفيذ، أم أنها قرارات شكلية تمثل حبرًا على ورق؟

وكانت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" خبرًا أكدت من خلاله أنها أغلقت مجمعًا خاصًا للأسنان؛ لوجود مخالفات وتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم وسلامة المرضى للرقي بالخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.

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رغم قرار الإغلاق.. مجمع طبي خاص بالأسنان يواصل العمل في الخرج
سبق

ما زال مجمع طبي خاص بالأسنان في محافظة الخرج يواصل العمل واستقبال المرضى والمراجعين دون أدنى مبالاة بقرار الإغلاق الذي أصدرته بحقه إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالمحافظة، نتيجةً لوجود الكثير من المخالفات والتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

وقامت "سبق" بزيارة ميدانية للمجمع الطبي المعني، ورصدت استمراره بالعمل وتقديم خدماته الصحية للمراجعين، حيث إن لوحة "الإغلاق" لا تزال مثبتة على مدخله الرئيس، كما تمكنت "سبق" من الحصول على عددٍ من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ووثقتها بفاتورة رسمية مدون بها التاريخ والوقت، وذلك بعد أقل من ساعة من خبر الإغلاق الذي أعلنته وأكدته إدارة المستشفى عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وهنا يثور التساؤل: هل تحظى قرارات الإغلاق التي تصدرها الجهات المعنية ضد المجمعات الطبية المخالفة للأنظمة والقوانين والمتهاونة بأرواح البشر، بمتابعة وتأكيد التنفيذ، أم أنها قرارات شكلية تمثل حبرًا على ورق؟

وكانت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" خبرًا أكدت من خلاله أنها أغلقت مجمعًا خاصًا للأسنان؛ لوجود مخالفات وتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم وسلامة المرضى للرقي بالخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
11:22 PM

رغم قرار الإغلاق.. مجمع طبي خاص بالأسنان يواصل العمل في الخرج

أقرته إدارة مستشفى الملك خالد نتيجة وجود مخالفات وتجاوزات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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ما زال مجمع طبي خاص بالأسنان في محافظة الخرج يواصل العمل واستقبال المرضى والمراجعين دون أدنى مبالاة بقرار الإغلاق الذي أصدرته بحقه إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالمحافظة، نتيجةً لوجود الكثير من المخالفات والتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

وقامت "سبق" بزيارة ميدانية للمجمع الطبي المعني، ورصدت استمراره بالعمل وتقديم خدماته الصحية للمراجعين، حيث إن لوحة "الإغلاق" لا تزال مثبتة على مدخله الرئيس، كما تمكنت "سبق" من الحصول على عددٍ من الخدمات الطبية التي يقدمها المجمع ووثقتها بفاتورة رسمية مدون بها التاريخ والوقت، وذلك بعد أقل من ساعة من خبر الإغلاق الذي أعلنته وأكدته إدارة المستشفى عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

وهنا يثور التساؤل: هل تحظى قرارات الإغلاق التي تصدرها الجهات المعنية ضد المجمعات الطبية المخالفة للأنظمة والقوانين والمتهاونة بأرواح البشر، بمتابعة وتأكيد التنفيذ، أم أنها قرارات شكلية تمثل حبرًا على ورق؟

وكانت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" خبرًا أكدت من خلاله أنها أغلقت مجمعًا خاصًا للأسنان؛ لوجود مخالفات وتجاوزات للأنظمة والسياسات الصحية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى والتعقيم وسلامة المرضى للرقي بالخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.

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