رجال أعمال مكة يبحثون الفرص الاستثمارية في نجران

ضمن جولة استكشافية لمدة يومين

بدأ وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بغرفة منطقة مكة المكرمة، الأحد، زيارة منطقة نجران، للوقوف على الفرص الاستثمارية المهيأة للمستثمرين في المنطقة، ضمن جولة استكشافية لمدة يومين.

وقال رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة، محيميد بن صالح آل شرمة، إن الزيارة فتحت آفاقًا جديدة للاستثمار.

وأضاف: اطلع الوفد على العديد من الفرص الاستثمارية والفرص الواعدة لدى فرع وزارة السياحة وأمانة المنطقة في قاعة الغرفة التجارية.

وأوضح "آل شرمة" أن منطقة نجران مليئة بالفرص والإمكانيات الملائمة للاستثمارات في العديد من القطاعات وخصوصًا قطاع التعدين.

وخلال ترحيبه بالوفد الزائر أكد "آل شرمة" أن مثل هذه الزيارات سوف تعمق التواصل بين الغرف التجارية لتبادل الخبرات والمنافع واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق المملكة ومميزاتها وتهيئة المناخ المناسب والفرص المواتية للاستثمار.

من جهته، قال الأمين العام لغرفة نجران التجارية، محمد بن حسين بن قحيفة، إن من أهداف هذه الجولة تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها منطقة نجران، ليطلع عليها رجال وسيدات الأعمال، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، التي ترتكز على إطلاق القطاعات الواعدة، وتنمية الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الوفد، نائب رئيس الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، هشام محمد كعكي، أن منطقة نجران تُعدّ بيئة خصبة للفرص الاستثمارية والاقتصادية النشطة؛ مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في المنطقة وتنوعها واعدًا بالعمل على نقل هذه الفرص إلى المستثمرين ليتحقق الهدف المنشود من مثل هذه الزيارات.

وقال "كعكي"، إن الاستثمار داخل الوطن له مميزات كبيرة، فهو عمل باق ويستفيد منه المستثمر والمواطن وحتى الأرض حاليًا وفي المستقبل، كما أنه يتميز بميزة الأمن والأمان التي تظلل مملكتنا وهي مليئة بالقوى الشبابية الواعدة والأجواء المتميزة الجاذبة للزوار، وهي أمور مواتية لمقررات رؤية 2030 التي تستهدف 100 مليون سائح.

ولفت إلى أن كل ذلك يحتاج إلى استثمارات في الفنادق ومراكز الإيواء السياحي، لذا كان هذا الوفد في رحلة "الحزام الذهبي" ويضم مستثمرين في العديد من القطاعات.