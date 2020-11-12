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لبنان تسجّل 1874 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 100703 والوفيات 775 شخصاً

سجّلت لبنان 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 100703 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 56159، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد لبنان

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لبنان تسجّل 1874 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 100703 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 56159، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:12 PM

لبنان تسجّل 1874 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 100703 والوفيات 775 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّلت لبنان 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 100703 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 56159، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

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