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اقتلع الأشجار وغمر 5 آلاف منزل بالمياه .. إعصار نادر يضرب اليونان

ألحق الأضرار بالطرق وقطع الكهرباء

أعلنت السلطات اليونانية اليوم (الأحد)، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، بعد أن اجتاح الإعصار إيانوس البلاد فغمر الشوارع والمنازل بالمياه.

وبينت السلطات أن "إيانوس" وهو عاصفة نادرة يُطلق عليها اسم "ميديكين"، تسبب في اقتلاع أشجار وانقطاع للكهرباء في الجزر الأيونية وغرب شبه جزيرة البيلوبونيز.

وأضافت أن الإعصار ضرب وسط اليونان أمس واجتاح مدينتي كارديتسا وفارسالا قبل أن يتحرك جنوبا صوب جزيرة كريت.

من ناحيته، أوضح مسؤول أن السلطات ما زالت تبحث عن امرأة ورد بلاغ بفقدها في كارديتسا.

وفاض أحد الأنهار وألحق أضرارًا بطرق وبمركز طبي في بلدة موزاكي.

ويقدر الخبراء أن المياه غمرت نحو خمسة آلاف منزل في منطقة كارديتسا، وبحلول مساء أمس كانت العاصفة قد وصلت إلى كريت مصحوبة بأمطار غزيرة غمرت الشوارع والمتاجر.

اليونان إعصار إيانوس

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اقتلع الأشجار وغمر 5 آلاف منزل بالمياه .. إعصار نادر يضرب اليونان
سبق

أعلنت السلطات اليونانية اليوم (الأحد)، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، بعد أن اجتاح الإعصار إيانوس البلاد فغمر الشوارع والمنازل بالمياه.

وبينت السلطات أن "إيانوس" وهو عاصفة نادرة يُطلق عليها اسم "ميديكين"، تسبب في اقتلاع أشجار وانقطاع للكهرباء في الجزر الأيونية وغرب شبه جزيرة البيلوبونيز.

وأضافت أن الإعصار ضرب وسط اليونان أمس واجتاح مدينتي كارديتسا وفارسالا قبل أن يتحرك جنوبا صوب جزيرة كريت.

من ناحيته، أوضح مسؤول أن السلطات ما زالت تبحث عن امرأة ورد بلاغ بفقدها في كارديتسا.

وفاض أحد الأنهار وألحق أضرارًا بطرق وبمركز طبي في بلدة موزاكي.

ويقدر الخبراء أن المياه غمرت نحو خمسة آلاف منزل في منطقة كارديتسا، وبحلول مساء أمس كانت العاصفة قد وصلت إلى كريت مصحوبة بأمطار غزيرة غمرت الشوارع والمتاجر.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
03:08 PM

اقتلع الأشجار وغمر 5 آلاف منزل بالمياه .. إعصار نادر يضرب اليونان

ألحق الأضرار بالطرق وقطع الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات اليونانية اليوم (الأحد)، أن ثلاثة أشخاص قتلوا، بعد أن اجتاح الإعصار إيانوس البلاد فغمر الشوارع والمنازل بالمياه.

وبينت السلطات أن "إيانوس" وهو عاصفة نادرة يُطلق عليها اسم "ميديكين"، تسبب في اقتلاع أشجار وانقطاع للكهرباء في الجزر الأيونية وغرب شبه جزيرة البيلوبونيز.

وأضافت أن الإعصار ضرب وسط اليونان أمس واجتاح مدينتي كارديتسا وفارسالا قبل أن يتحرك جنوبا صوب جزيرة كريت.

من ناحيته، أوضح مسؤول أن السلطات ما زالت تبحث عن امرأة ورد بلاغ بفقدها في كارديتسا.

وفاض أحد الأنهار وألحق أضرارًا بطرق وبمركز طبي في بلدة موزاكي.

ويقدر الخبراء أن المياه غمرت نحو خمسة آلاف منزل في منطقة كارديتسا، وبحلول مساء أمس كانت العاصفة قد وصلت إلى كريت مصحوبة بأمطار غزيرة غمرت الشوارع والمتاجر.

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