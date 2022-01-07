النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال عام.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة

الهيئة استطاعت منع تهريب 37 ألف كيلوجرام من المخدرات‎ إلى داخل المملكة

اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021م بإنجازات عديدة على صعيد حماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حركة التجارة الدولية، وواصلت جهودها في التصدي لمحاولات تهريب حبوب الكبتاجون والمخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتُشكل مهددًا كبيرًا في طريق نمو اقتصاد المملكة وتعطيل مشاريع التنمية.

وفي سياق رصد إنجازات الهيئة في مكافحة التهريب وحماية المجتمع في عام 2021م، فقد نجحت خلال عام واحد في ضبط أكثر من 190 مليون حبة، كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، ونحو 37 ألف كيلوجرام من المخدرات؛ كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور وضبط ‎4,155 لتراً ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.

وتمكّنت الهيئة من ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وأظهر حجم تلك المضبوطات مدى الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذًا جمركيًا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.

وبرهنت هذه النجاحات المتحققة في مجال تعزيز الأمن، على مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال عام.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة
سبق

اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021م بإنجازات عديدة على صعيد حماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حركة التجارة الدولية، وواصلت جهودها في التصدي لمحاولات تهريب حبوب الكبتاجون والمخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتُشكل مهددًا كبيرًا في طريق نمو اقتصاد المملكة وتعطيل مشاريع التنمية.

وفي سياق رصد إنجازات الهيئة في مكافحة التهريب وحماية المجتمع في عام 2021م، فقد نجحت خلال عام واحد في ضبط أكثر من 190 مليون حبة، كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، ونحو 37 ألف كيلوجرام من المخدرات؛ كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور وضبط ‎4,155 لتراً ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.

وتمكّنت الهيئة من ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وأظهر حجم تلك المضبوطات مدى الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذًا جمركيًا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.

وبرهنت هذه النجاحات المتحققة في مجال تعزيز الأمن، على مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:58 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
06:21 PM

خلال عام.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تضبط أكثر من 190 مليون حبة مخدرة

الهيئة استطاعت منع تهريب 37 ألف كيلوجرام من المخدرات‎ إلى داخل المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
467

اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عام 2021م بإنجازات عديدة على صعيد حماية وأمن المجتمع، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين حركة التجارة الدولية، وواصلت جهودها في التصدي لمحاولات تهريب حبوب الكبتاجون والمخدرات والمواد المغشوشة والمقلدة وغيرها من الممنوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتُشكل مهددًا كبيرًا في طريق نمو اقتصاد المملكة وتعطيل مشاريع التنمية.

وفي سياق رصد إنجازات الهيئة في مكافحة التهريب وحماية المجتمع في عام 2021م، فقد نجحت خلال عام واحد في ضبط أكثر من 190 مليون حبة، كان من أبرزها حبوب الكبتاجون التي شكّلت النسبة الأكبر من مضبوطات الحبوب المخدرة، ونحو 37 ألف كيلوجرام من المخدرات؛ كالحشيش والهيروين والكوكايين والقات وغيرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لحرس الحدود، إضافة إلى ضبط أكثر من 234 ألف زجاجة من الخمور وضبط ‎4,155 لتراً ضُبطت كمواد سائلة من الخمور.

وتمكّنت الهيئة من ضبط أكثر من 3.9 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة في إطار جهودها عبر منافذها الجمركية لإحكام الرقابة على الواردات للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد.

وأظهر حجم تلك المضبوطات مدى الكفاءة العالية لفرق العمل في 41 منفذًا جمركيًا تستخدم جميعها التقنيات الأمنية الحديثة والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، وغيرها من الأساليب التي أسهمت في الحد من خطر دخول هذه الممنوعات إلى داخل المملكة.

وبرهنت هذه النجاحات المتحققة في مجال تعزيز الأمن، على مواصلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية المضي في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,304
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,710
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة