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"الشرعية" تدمر تعزيزات حوثية بمأرب.. وتستهدف تجمعات المتمردين

مقاتلات التحالف شنت قصفاً مركزاً على مواقع الميليشيا

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، قصفاً مركّزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي ومقتل جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى مدفعاً "عيار 23" ومقتل مجموعة من عناصر الميليشيا كانت بجواره، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بذات الجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تدمر تعزيزات حوثية بمأرب.. وتستهدف تجمعات المتمردين
سبق

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، قصفاً مركّزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي ومقتل جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى مدفعاً "عيار 23" ومقتل مجموعة من عناصر الميليشيا كانت بجواره، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بذات الجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:05 PM

"الشرعية" تدمر تعزيزات حوثية بمأرب.. وتستهدف تجمعات المتمردين

مقاتلات التحالف شنت قصفاً مركزاً على مواقع الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، قصفاً مركّزاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن طيران التحالف دمّر تجمعاً لأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي ومقتل جميع من كانوا على متنها، فيما دمّر بغارة أخرى مدفعاً "عيار 23" ومقتل مجموعة من عناصر الميليشيا كانت بجواره، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بذات الجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

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