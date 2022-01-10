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على ذمة "النوفل".. "شراحيلي" الشباب يقترب من التوقيع للاتحاد

اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، أحمد شراحيلي ، من التوقيع لنادي الاتحاد، وتحديدًا خلال فترة " الميركاتو الشتوي" في يناير الحالي 2022.

وأكد الناقد الرياضي لبرنامج "اكشن مع وليد"، الإعلامي طارق النوفل، القريب من البيت الشبابي، أن شراحيلي دخل الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي، لكنه (أي النوفل) أشار إلى أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان فتحت ملف المفاوضات مع اللاعب من أجل التجديد، خصوصًا أن الفرق المادي بين العرضين الاتحادي والشبابي يصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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على ذمة "النوفل".. "شراحيلي" الشباب يقترب من التوقيع للاتحاد
سبق

اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، أحمد شراحيلي ، من التوقيع لنادي الاتحاد، وتحديدًا خلال فترة " الميركاتو الشتوي" في يناير الحالي 2022.

وأكد الناقد الرياضي لبرنامج "اكشن مع وليد"، الإعلامي طارق النوفل، القريب من البيت الشبابي، أن شراحيلي دخل الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي، لكنه (أي النوفل) أشار إلى أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان فتحت ملف المفاوضات مع اللاعب من أجل التجديد، خصوصًا أن الفرق المادي بين العرضين الاتحادي والشبابي يصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين فقط.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
12:51 AM

على ذمة "النوفل".. "شراحيلي" الشباب يقترب من التوقيع للاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، أحمد شراحيلي ، من التوقيع لنادي الاتحاد، وتحديدًا خلال فترة " الميركاتو الشتوي" في يناير الحالي 2022.

وأكد الناقد الرياضي لبرنامج "اكشن مع وليد"، الإعلامي طارق النوفل، القريب من البيت الشبابي، أن شراحيلي دخل الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي، لكنه (أي النوفل) أشار إلى أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان فتحت ملف المفاوضات مع اللاعب من أجل التجديد، خصوصًا أن الفرق المادي بين العرضين الاتحادي والشبابي يصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين فقط.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,369
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,339
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,728
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,634

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