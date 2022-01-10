على ذمة "النوفل".. "شراحيلي" الشباب يقترب من التوقيع للاتحاد

اقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ، أحمد شراحيلي ، من التوقيع لنادي الاتحاد، وتحديدًا خلال فترة " الميركاتو الشتوي" في يناير الحالي 2022.

وأكد الناقد الرياضي لبرنامج "اكشن مع وليد"، الإعلامي طارق النوفل، القريب من البيت الشبابي، أن شراحيلي دخل الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الحالي، لكنه (أي النوفل) أشار إلى أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان فتحت ملف المفاوضات مع اللاعب من أجل التجديد، خصوصًا أن الفرق المادي بين العرضين الاتحادي والشبابي يصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين فقط.