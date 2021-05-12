وزراء يغردون حول مبادرة الملك وولي العهد بالتبرع بالأعضاء: مساهمة بإحياء النفس البشرية

قالوا: جزاهم الله خير الجزاء.. ودعوا الجميع للمشاركة في حملة من أحياها والتسجيل في البرنامج

أشاد عدد من الوزراء بالمبادرة الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، مؤكدين أنها امتثال للقدوة في الخير من القيادة الحكيمة وهي غير مستغربة.

جاء ذلك في تغريدات لهم عبر حساباتهم بتويتر أشادوا وقدموا الشكر للقيادة الرشيدة على حسن صنيعها وأعلنوا التبرع اقتداء بهما.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: اقتداءً بمبادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله أعلن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، دعماً لمرضى الفشل العضوي النهائي.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: مبادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، دعماً لمرضى الفشل العضوي النهائي، تؤكد القِيم التي يتمثل بها قادتنا، في البذل والإيثار. مضيفاً: فالمساهمة بإحياء النفس البشرية، بذلٌ لا يشبهه بذل، فجزاهم الله خير الجزاء.

و قال وزير التجارة والإعلام الدكتور ماجد القصبي: اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأمد في عمريهما وأجزل لهما المثوبة لمبادرتهما "يحفظهما الله" بالتبرع بالأعضاء.

وأضاف : واقتداءً بكريم فعلهما وحسن صنيعهما أسجل في برنامج التبرع بالأعضاء ‏وجزى الله خيراً كل من ساهم في إحياء النفس البشرية.

و قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: جزيل الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في "برنامج التبرع بالأعضاء".

وأضاف : كما ندعو الجميع للمشاركة في حملة من أحياها والتسجيل في البرنامج.

وقال وزير الموارد والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: ‏جزى الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- خير الجزاء في هذه الأيام المباركة، على مبادرتهما الإنسانية بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء.

وتابع " الراجحي ": وقد سجلت في البرنامج؛ اقتداءً بقيادتنا الحكيمة؛ داعياً الجميع إلى التسجيل.

وفي ذات الشأن قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة: هذه واحدة من أقصى درجات البذل والعطاء.

وأضاف: اقتداءً بمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد "الله يحفظهم ويديم عزهم" أعلن عن تسجيلي في برنامج التبرع بالأعضاء.

وختم تغريدته قائلاً "أحث ذوي الاستطاعة التسجيل في البرنامج، والله يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة".