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أوكرانيا تنفي الاتهامات بقصف الانفصاليين شرق البلاد

ضابط الاتصال أكد تعرض مواقع الجيش لإطلاق نار منهم

نفت أوكرانيا اليوم (الخميس) الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد.

ونقلت "رويترز" عن الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام قوله: "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار رداً على ذلك".

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة أي غزو روسي، مؤكدًا أنه لم يلاحظ تراجعا في الحشد العسكري الروسي على حدود بلاده عكس ما أعلنت موسكو.

أوكرانيا

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أوكرانيا تنفي الاتهامات بقصف الانفصاليين شرق البلاد
سبق

نفت أوكرانيا اليوم (الخميس) الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد.

ونقلت "رويترز" عن الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام قوله: "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار رداً على ذلك".

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة أي غزو روسي، مؤكدًا أنه لم يلاحظ تراجعا في الحشد العسكري الروسي على حدود بلاده عكس ما أعلنت موسكو.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:07 PM

أوكرانيا تنفي الاتهامات بقصف الانفصاليين شرق البلاد

ضابط الاتصال أكد تعرض مواقع الجيش لإطلاق نار منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفت أوكرانيا اليوم (الخميس) الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد.

ونقلت "رويترز" عن الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام قوله: "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار رداً على ذلك".

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستدافع عن نفسها في مواجهة أي غزو روسي، مؤكدًا أنه لم يلاحظ تراجعا في الحشد العسكري الروسي على حدود بلاده عكس ما أعلنت موسكو.

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