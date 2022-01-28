النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملتقى القصيم الثاني "فرصتي" ركز على "التقنية وتطبيقاتها"

الأهداف تضمنت تنظيم سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة

حقق ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثاني "فرصتي 2" تميزًا في كشف عوالم التقنية والتطبيقات الإلكترونية، وطرق الاستثمار والعمل فيها، بتفعيل مستلزمات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
واستهدف الملتقى، المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة؛ تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة.

وحرصت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال مشاركتها في الملتقى، على إضافة المزيد من برامج وعروض وبيانات التوضيح والشرح للمجالات التقنية والإلكترونية المتاحة، التي يستطيع من خلالها المستفيد أن يواكب الثورة التقنية على مستوى العالم، ويبادر إلى استثمار عالمها المتاح؛ بما يجعل منها مصدرًا مستمرًا ومستديمًا لفرص العمل وزيادة الدخل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملتقى القصيم الثاني "فرصتي" ركز على "التقنية وتطبيقاتها"
سبق

حقق ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثاني "فرصتي 2" تميزًا في كشف عوالم التقنية والتطبيقات الإلكترونية، وطرق الاستثمار والعمل فيها، بتفعيل مستلزمات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
واستهدف الملتقى، المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة؛ تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة.

وحرصت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال مشاركتها في الملتقى، على إضافة المزيد من برامج وعروض وبيانات التوضيح والشرح للمجالات التقنية والإلكترونية المتاحة، التي يستطيع من خلالها المستفيد أن يواكب الثورة التقنية على مستوى العالم، ويبادر إلى استثمار عالمها المتاح؛ بما يجعل منها مصدرًا مستمرًا ومستديمًا لفرص العمل وزيادة الدخل.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
03:07 PM

ملتقى القصيم الثاني "فرصتي" ركز على "التقنية وتطبيقاتها"

الأهداف تضمنت تنظيم سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
1
251

حقق ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثاني "فرصتي 2" تميزًا في كشف عوالم التقنية والتطبيقات الإلكترونية، وطرق الاستثمار والعمل فيها، بتفعيل مستلزمات برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف تسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
واستهدف الملتقى، المقامة فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة؛ تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة.

وحرصت العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال مشاركتها في الملتقى، على إضافة المزيد من برامج وعروض وبيانات التوضيح والشرح للمجالات التقنية والإلكترونية المتاحة، التي يستطيع من خلالها المستفيد أن يواكب الثورة التقنية على مستوى العالم، ويبادر إلى استثمار عالمها المتاح؛ بما يجعل منها مصدرًا مستمرًا ومستديمًا لفرص العمل وزيادة الدخل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة