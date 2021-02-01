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جائزة "شتاء السعودية" للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز التجارب

لإبراز الجماليات السياحية التي يحتويها الموسم في أكثر من 17 وجهة

أكد عدد من الفائزين في النسخة الأولى لجائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي"، أن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة في موسم "الشتاء حولك"، تدفع الإعلاميين والمبدعين من الشباب والفتيات إلى تجويد أعمالهم الإعلامية المبتكرة؛ لإبراز جماليات التجارب السياحية التي يحتويها الموسم في أكثر من 17 وجهة سياحية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصور الصحفي عادل العصيمي الحائز على المركز الثاني في مجال "الصور الفوتوغرافية الجمالية" بجائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي"، أن الإعلاميين شركاء للهيئة السعودية للسياحة في تحقيق الهدف المنشود، وهو تنشيط السياحة الداخلية في المملكة، والإسهام المباشر وغير المباشر في تنمية هذا القطاع السياحي بما يتوافق مع محددات رؤية 2030 الطموحة.

وأشار إلى انعكاس ما حصده في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" على مسيرته الصحفية؛ وهو ما شكل عنصرًا مميزًا وحيويًا في سيرته الذاتية المهنية، مؤكدًا أن السعي لالتقاط صور لما تتمتع به الوجهات السياحية السعودية هو بمثابة "شعور تمتزج فيه المتعة بالإثارة؛ لأنك تلتقط الجمال والطبيعة قبل كل شيء".

وقال: المصور الصحفي يُعد بمثابة سفير لتلك الوجهة السياحية التي ينقل جمالها إلى العالم أجمع، عبر المنصات الاجتماعية الافتراضية عمومًا، و"تويتر" و"انستقرام" على وجه الخصوص؛ "الأمر الذي يساعد على ترويج نشاطاتنا السياحية على نطاق واسع".

أما الفائزة بالمركز الثاني في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" في مجال "التقارير الإذاعية" المذيعة هيلة الفراج، فأكدت أن "الجائزة أسهمت في رفع مستوى التنافس بين الإعلاميين من جهة، ورفع استعداد القائمين على الوجهات السياحية لاستقبال السياح من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي".

ولم تكتف "الفراج" بذلك، وقالت: "كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، خصوصًا أن مستوى المنافسة كان مميزًا وقويًا للغاية بين إعلاميين مشهود لهم بالإبداع؛ الأمر الذي يرفع من مستوى الجائزة".
وأكدت استعدادها للمشاركة في جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، من خلال تقديم عدد من الأعمال والحلقات التي تساعد على إبراز التجارب السياحية في أكثر من 17 وجهة سياحية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، أعلنت عن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة هي: التقارير الصحفية، والتقارير التلفزيونية، والبرامج الإذاعية، والصور الفوتوغرافية، والأفلام القصيرة"، وتتمثل أهدافها الرئيسية في رفع مستوى احترافية تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل فائزين اثنين في كل مجال، يعتمدون من لجنة متخصصة في التقييم.
ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa علمًا بأن 10 أبريل المقبل هو آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يعلن عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) في السادس عشر من مايو المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة "شتاء السعودية" للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز التجارب
سبق

أكد عدد من الفائزين في النسخة الأولى لجائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي"، أن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة في موسم "الشتاء حولك"، تدفع الإعلاميين والمبدعين من الشباب والفتيات إلى تجويد أعمالهم الإعلامية المبتكرة؛ لإبراز جماليات التجارب السياحية التي يحتويها الموسم في أكثر من 17 وجهة سياحية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصور الصحفي عادل العصيمي الحائز على المركز الثاني في مجال "الصور الفوتوغرافية الجمالية" بجائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي"، أن الإعلاميين شركاء للهيئة السعودية للسياحة في تحقيق الهدف المنشود، وهو تنشيط السياحة الداخلية في المملكة، والإسهام المباشر وغير المباشر في تنمية هذا القطاع السياحي بما يتوافق مع محددات رؤية 2030 الطموحة.

وأشار إلى انعكاس ما حصده في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" على مسيرته الصحفية؛ وهو ما شكل عنصرًا مميزًا وحيويًا في سيرته الذاتية المهنية، مؤكدًا أن السعي لالتقاط صور لما تتمتع به الوجهات السياحية السعودية هو بمثابة "شعور تمتزج فيه المتعة بالإثارة؛ لأنك تلتقط الجمال والطبيعة قبل كل شيء".

وقال: المصور الصحفي يُعد بمثابة سفير لتلك الوجهة السياحية التي ينقل جمالها إلى العالم أجمع، عبر المنصات الاجتماعية الافتراضية عمومًا، و"تويتر" و"انستقرام" على وجه الخصوص؛ "الأمر الذي يساعد على ترويج نشاطاتنا السياحية على نطاق واسع".

أما الفائزة بالمركز الثاني في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" في مجال "التقارير الإذاعية" المذيعة هيلة الفراج، فأكدت أن "الجائزة أسهمت في رفع مستوى التنافس بين الإعلاميين من جهة، ورفع استعداد القائمين على الوجهات السياحية لاستقبال السياح من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي".

ولم تكتف "الفراج" بذلك، وقالت: "كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، خصوصًا أن مستوى المنافسة كان مميزًا وقويًا للغاية بين إعلاميين مشهود لهم بالإبداع؛ الأمر الذي يرفع من مستوى الجائزة".
وأكدت استعدادها للمشاركة في جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، من خلال تقديم عدد من الأعمال والحلقات التي تساعد على إبراز التجارب السياحية في أكثر من 17 وجهة سياحية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، أعلنت عن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة هي: التقارير الصحفية، والتقارير التلفزيونية، والبرامج الإذاعية، والصور الفوتوغرافية، والأفلام القصيرة"، وتتمثل أهدافها الرئيسية في رفع مستوى احترافية تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل فائزين اثنين في كل مجال، يعتمدون من لجنة متخصصة في التقييم.
ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa علمًا بأن 10 أبريل المقبل هو آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يعلن عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) في السادس عشر من مايو المقبل.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:24 PM

جائزة "شتاء السعودية" للتميز الإعلامي تدفع المشاركين لإبراز التجارب

لإبراز الجماليات السياحية التي يحتويها الموسم في أكثر من 17 وجهة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد عدد من الفائزين في النسخة الأولى لجائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي"، أن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي" التي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة في موسم "الشتاء حولك"، تدفع الإعلاميين والمبدعين من الشباب والفتيات إلى تجويد أعمالهم الإعلامية المبتكرة؛ لإبراز جماليات التجارب السياحية التي يحتويها الموسم في أكثر من 17 وجهة سياحية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصور الصحفي عادل العصيمي الحائز على المركز الثاني في مجال "الصور الفوتوغرافية الجمالية" بجائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي"، أن الإعلاميين شركاء للهيئة السعودية للسياحة في تحقيق الهدف المنشود، وهو تنشيط السياحة الداخلية في المملكة، والإسهام المباشر وغير المباشر في تنمية هذا القطاع السياحي بما يتوافق مع محددات رؤية 2030 الطموحة.

وأشار إلى انعكاس ما حصده في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" على مسيرته الصحفية؛ وهو ما شكل عنصرًا مميزًا وحيويًا في سيرته الذاتية المهنية، مؤكدًا أن السعي لالتقاط صور لما تتمتع به الوجهات السياحية السعودية هو بمثابة "شعور تمتزج فيه المتعة بالإثارة؛ لأنك تلتقط الجمال والطبيعة قبل كل شيء".

وقال: المصور الصحفي يُعد بمثابة سفير لتلك الوجهة السياحية التي ينقل جمالها إلى العالم أجمع، عبر المنصات الاجتماعية الافتراضية عمومًا، و"تويتر" و"انستقرام" على وجه الخصوص؛ "الأمر الذي يساعد على ترويج نشاطاتنا السياحية على نطاق واسع".

أما الفائزة بالمركز الثاني في جائزة "صيف السعودية للتميز الإعلامي" في مجال "التقارير الإذاعية" المذيعة هيلة الفراج، فأكدت أن "الجائزة أسهمت في رفع مستوى التنافس بين الإعلاميين من جهة، ورفع استعداد القائمين على الوجهات السياحية لاستقبال السياح من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي".

ولم تكتف "الفراج" بذلك، وقالت: "كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، خصوصًا أن مستوى المنافسة كان مميزًا وقويًا للغاية بين إعلاميين مشهود لهم بالإبداع؛ الأمر الذي يرفع من مستوى الجائزة".
وأكدت استعدادها للمشاركة في جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، من خلال تقديم عدد من الأعمال والحلقات التي تساعد على إبراز التجارب السياحية في أكثر من 17 وجهة سياحية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة المسؤول الرسمي عن الهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، أعلنت عن جائزة "شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة هي: التقارير الصحفية، والتقارير التلفزيونية، والبرامج الإذاعية، والصور الفوتوغرافية، والأفلام القصيرة"، وتتمثل أهدافها الرئيسية في رفع مستوى احترافية تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل فائزين اثنين في كل مجال، يعتمدون من لجنة متخصصة في التقييم.
ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa علمًا بأن 10 أبريل المقبل هو آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يعلن عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) في السادس عشر من مايو المقبل.

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