النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو .. نجاة شخص من الموت في حادث مروري بالبشائر

وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية

نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير.

ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته.

البشائر حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو .. نجاة شخص من الموت في حادث مروري بالبشائر
سبق

نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير.

ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
04:32 PM

بالفيديو .. نجاة شخص من الموت في حادث مروري بالبشائر

وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية

A A A
سويد الحارثي - عسير
12
11,808

نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير.

ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,716
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,963
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,377
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,601

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة