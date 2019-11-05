ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته.

نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير.

بالفيديو .. نجاة شخص من الموت في حادث مروري بالبشائر سويد الحارثي سبق 2019-11-05 نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير. ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441 04:32 PM

بالفيديو .. نجاة شخص من الموت في حادث مروري بالبشائر وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية





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نجا شخص من موت محقق في حادث مروري وقع يوم أمس بمدينة البشائر ، شمال منطقة عسير.

ووفق مقطع فيديو متداول وثقته كاميرا أحد المحلات التجارية، فقد ارتطمت شاحنة بسيارة أخرى من نوع هايلكس كانت تسير أمامها لتنحرف السيارتان عن مسارهما متجهتين نحو محلات تجارية، ونجا بأعجوبة شخص كان واقفاً بجانب سيارته.