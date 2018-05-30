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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.. مصحوبة برياح نشطة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
08:13 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.. مصحوبة برياح نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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