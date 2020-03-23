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لبنان.. إجراءات وقائية بمخيمات نازحي سوريا في صيدا الجنوبية

الدوريات تنفذ التعقيم لمجمع الأوزاعي لمنع انتشار فيروس "كورونا"

اتخذت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اليوم، إجراءات وقائية لحماية النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا في مدينة صيدا جنوب لبنان، من فيروس كورونا .

وأكدت المديرية، في بيان، أن دورياتها أشرفت على تعقيم مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين، عند مدخل مدينة صيدا الشمالي، بالتعاون مع بلدية المدينة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مجمع الأوزاعي هو أكبر مخيمات النازحين من سوريا في قضاء صيدا والجنوب اللبناني، ويضم حوالى 174 عائلة وعدد النازحين الإجمالي 965 فردًا.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان.. إجراءات وقائية بمخيمات نازحي سوريا في صيدا الجنوبية
سبق

اتخذت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اليوم، إجراءات وقائية لحماية النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا في مدينة صيدا جنوب لبنان، من فيروس كورونا .

وأكدت المديرية، في بيان، أن دورياتها أشرفت على تعقيم مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين، عند مدخل مدينة صيدا الشمالي، بالتعاون مع بلدية المدينة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مجمع الأوزاعي هو أكبر مخيمات النازحين من سوريا في قضاء صيدا والجنوب اللبناني، ويضم حوالى 174 عائلة وعدد النازحين الإجمالي 965 فردًا.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:58 PM

لبنان.. إجراءات وقائية بمخيمات نازحي سوريا في صيدا الجنوبية

الدوريات تنفذ التعقيم لمجمع الأوزاعي لمنع انتشار فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتخذت المديرية العامة للأمن العام اللبناني اليوم، إجراءات وقائية لحماية النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا في مدينة صيدا جنوب لبنان، من فيروس كورونا .

وأكدت المديرية، في بيان، أن دورياتها أشرفت على تعقيم مجمع الأوزاعي للنازحين السوريين، عند مدخل مدينة صيدا الشمالي، بالتعاون مع بلدية المدينة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مجمع الأوزاعي هو أكبر مخيمات النازحين من سوريا في قضاء صيدا والجنوب اللبناني، ويضم حوالى 174 عائلة وعدد النازحين الإجمالي 965 فردًا.

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