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ضحايا كورونا في 3 دول.. 1041 وفاة بالبرازيل و394 بالهند و24 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت البرازيل 298408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1041وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 26 مليوناً و91520 منذ بداية الجائحة، والوفيات 630001.

الهند

سجّلت الهند 149 ألفاً و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، و1072 وفاة، و246 ألفاً و674 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم، بارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليوناً و952 آلاف و712 مصاباً، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 500 ألف و55 شخصاً، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 40 مليوناً و17 ألفاً و88 شخصاً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 27 ألفاً و443 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و24 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 934 ألفاً و656، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6836.

فيروس كورونا الجديد

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 1041 وفاة بالبرازيل و394 بالهند و24 بكوريا الجنوبية
سبق

سجّلت البرازيل 298408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1041وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 26 مليوناً و91520 منذ بداية الجائحة، والوفيات 630001.

الهند

سجّلت الهند 149 ألفاً و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، و1072 وفاة، و246 ألفاً و674 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم، بارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليوناً و952 آلاف و712 مصاباً، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 500 ألف و55 شخصاً، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 40 مليوناً و17 ألفاً و88 شخصاً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 27 ألفاً و443 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و24 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 934 ألفاً و656، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6836.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
10:49 AM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:07 PM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 1041 وفاة بالبرازيل و394 بالهند و24 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت البرازيل 298408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1041وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 26 مليوناً و91520 منذ بداية الجائحة، والوفيات 630001.

الهند

سجّلت الهند 149 ألفاً و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، و1072 وفاة، و246 ألفاً و674 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، اليوم، بارتفاع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليوناً و952 آلاف و712 مصاباً، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 500 ألف و55 شخصاً، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 40 مليوناً و17 ألفاً و88 شخصاً.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 27 ألفاً و443 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و24 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 934 ألفاً و656، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6836.

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