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المدينة المنورة.. أتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

الأرصاد: تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. أتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
08:57 AM

المدينة المنورة.. أتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى 9 مساء

الأرصاد: تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع) تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.

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