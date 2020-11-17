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"شرطة مكة" تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزييف وترويج العملات النقدية بجدة

مكون من مواطن ومصريين وضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل من الله- من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة، حيث تم القبض على عناصره المكونة من مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، وضبط في حوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

شرطة مكة الجهات الأمنية تشكيل عصابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة مكة" تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزييف وترويج العملات النقدية بجدة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل من الله- من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة، حيث تم القبض على عناصره المكونة من مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، وضبط في حوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
07:46 PM

"شرطة مكة" تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزييف وترويج العملات النقدية بجدة

مكون من مواطن ومصريين وضُبط بحوزتهم مليون دولار مزيفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل من الله- من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة، حيث تم القبض على عناصره المكونة من مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، وضبط في حوزتهم مبلغ مليون دولار مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

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