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"أمانة الطائف" تتفاعل وتصلح سياجًا حديديًا بطريق الملك خالد.. ومطالبات بجسر للمشاة

وُضع حديثًا للحد من حالات الدهس.. و"سبق" رصدت تلفه

تفاعلت أمانة الطائف مع ما رصدته "سبق" عن تضرر سياج في الجزيرة على طريق الملك خالد بمحافظة الطائف، والذي وُضع حديثًا للحد من حالات الدهس التي شهدها الطريق أخيرًا، وأصلحت الأمانة تضرر السياج، وفتحت مسارًا جديدًا لمرور المشاة، وذلك بعد أن تضرر سابقًا السياج من قاطعي الطريق للجهة الأخرى، وسط استمرار المطالبات بوضع جسر مشاة على ذلك الطريق وشارع الخمسين وربط جسر بين مجمعين تجاريين بعد اكتظاظ العابرين به.

وباشرت أمانة الطائف السياج المتضرر، وأصلحته بتقويته بالحديد، وقامت بطلائه مجددًا، وفتح مسار جديد للحد من تضرر السياج، وقفزه من قِبل عابري الطريق.

وثمّن مرتادو طريق الملك خالد التفاعل بشكل سريع، بعد أن كان مكمن استغرابهم من حجم الأضرار الذي وقع على السياج الحديدي الذي لم يكمل شهرًا واحدًا على وضعه.

وكانت الجهات المعنية وضعت السياج الحديدي أخيرًا بعد أن شهد الموقع الكثير من حوادث الدهس وراح ضحيتها الكثير، حيث شكا عددٌ من أهالي حي السحيلي والمتسوقين من عدم وجود جسور مشاة على طريق الملك خالد، وتحديدًا من دوار السحيلي حتى إشارة النسيم، لتسهيل عبور الأهالي والمتسوقين إلى المجمعات والأسواق التجارية الواقعة على جانبي الطريق، وذلك حرصًا على سلامتهم من حوادث الدهس، كما أبدوا استياءهم من عدم وجود جسور مشاة على امتداد شارع الخمسين الذي يفصل بين مجمعين تجاريين يعدان من أكبر المجمعات التجارية بالطائف.

سياج حديدي أمانة الطائف شاهد.. سياج حديدي للحد من حالات الدهس يتعرض للتلف من قاطعي الطريق

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"أمانة الطائف" تتفاعل وتصلح سياجًا حديديًا بطريق الملك خالد.. ومطالبات بجسر للمشاة
سبق

تفاعلت أمانة الطائف مع ما رصدته "سبق" عن تضرر سياج في الجزيرة على طريق الملك خالد بمحافظة الطائف، والذي وُضع حديثًا للحد من حالات الدهس التي شهدها الطريق أخيرًا، وأصلحت الأمانة تضرر السياج، وفتحت مسارًا جديدًا لمرور المشاة، وذلك بعد أن تضرر سابقًا السياج من قاطعي الطريق للجهة الأخرى، وسط استمرار المطالبات بوضع جسر مشاة على ذلك الطريق وشارع الخمسين وربط جسر بين مجمعين تجاريين بعد اكتظاظ العابرين به.

وباشرت أمانة الطائف السياج المتضرر، وأصلحته بتقويته بالحديد، وقامت بطلائه مجددًا، وفتح مسار جديد للحد من تضرر السياج، وقفزه من قِبل عابري الطريق.

وثمّن مرتادو طريق الملك خالد التفاعل بشكل سريع، بعد أن كان مكمن استغرابهم من حجم الأضرار الذي وقع على السياج الحديدي الذي لم يكمل شهرًا واحدًا على وضعه.

وكانت الجهات المعنية وضعت السياج الحديدي أخيرًا بعد أن شهد الموقع الكثير من حوادث الدهس وراح ضحيتها الكثير، حيث شكا عددٌ من أهالي حي السحيلي والمتسوقين من عدم وجود جسور مشاة على طريق الملك خالد، وتحديدًا من دوار السحيلي حتى إشارة النسيم، لتسهيل عبور الأهالي والمتسوقين إلى المجمعات والأسواق التجارية الواقعة على جانبي الطريق، وذلك حرصًا على سلامتهم من حوادث الدهس، كما أبدوا استياءهم من عدم وجود جسور مشاة على امتداد شارع الخمسين الذي يفصل بين مجمعين تجاريين يعدان من أكبر المجمعات التجارية بالطائف.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:09 AM

"أمانة الطائف" تتفاعل وتصلح سياجًا حديديًا بطريق الملك خالد.. ومطالبات بجسر للمشاة

وُضع حديثًا للحد من حالات الدهس.. و"سبق" رصدت تلفه

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سعود الدعجاني - الطائف
0
521

تفاعلت أمانة الطائف مع ما رصدته "سبق" عن تضرر سياج في الجزيرة على طريق الملك خالد بمحافظة الطائف، والذي وُضع حديثًا للحد من حالات الدهس التي شهدها الطريق أخيرًا، وأصلحت الأمانة تضرر السياج، وفتحت مسارًا جديدًا لمرور المشاة، وذلك بعد أن تضرر سابقًا السياج من قاطعي الطريق للجهة الأخرى، وسط استمرار المطالبات بوضع جسر مشاة على ذلك الطريق وشارع الخمسين وربط جسر بين مجمعين تجاريين بعد اكتظاظ العابرين به.

وباشرت أمانة الطائف السياج المتضرر، وأصلحته بتقويته بالحديد، وقامت بطلائه مجددًا، وفتح مسار جديد للحد من تضرر السياج، وقفزه من قِبل عابري الطريق.

وثمّن مرتادو طريق الملك خالد التفاعل بشكل سريع، بعد أن كان مكمن استغرابهم من حجم الأضرار الذي وقع على السياج الحديدي الذي لم يكمل شهرًا واحدًا على وضعه.

وكانت الجهات المعنية وضعت السياج الحديدي أخيرًا بعد أن شهد الموقع الكثير من حوادث الدهس وراح ضحيتها الكثير، حيث شكا عددٌ من أهالي حي السحيلي والمتسوقين من عدم وجود جسور مشاة على طريق الملك خالد، وتحديدًا من دوار السحيلي حتى إشارة النسيم، لتسهيل عبور الأهالي والمتسوقين إلى المجمعات والأسواق التجارية الواقعة على جانبي الطريق، وذلك حرصًا على سلامتهم من حوادث الدهس، كما أبدوا استياءهم من عدم وجود جسور مشاة على امتداد شارع الخمسين الذي يفصل بين مجمعين تجاريين يعدان من أكبر المجمعات التجارية بالطائف.

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