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أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة

الجهات المعنية تباشر الحادثة

باشرت الجهات المعنية، حادثة مصرع مقيم يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع نقل الباحة تحت عجلات آلية إنشائية ثقيلة.

وفِي التفاصيل، لقي مقيم يمني مصرعه عصر اليوم في محافظة المخواة بعد دهسه بآلية إنشائية من نوع "رصاصة" تعمل على رصف الإسفلت على الطريق الرابط بين المجاردة والمخواة.

وبيّنت المصادر لـ"سبق" أن المقيم اليمني في نهاية عمله كان مستلقياً خلف "مدحلة" الرصاصة الحديدية الضخمة أثناء توقف الرصاصة، حيث لم يتمكن قائد الآلية من مشاهدته أثناء تحريكها، فتم دهسه ولقي مصرعه على الفور.

المخواة حادثة مصرع مقيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة
سبق

باشرت الجهات المعنية، حادثة مصرع مقيم يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع نقل الباحة تحت عجلات آلية إنشائية ثقيلة.

وفِي التفاصيل، لقي مقيم يمني مصرعه عصر اليوم في محافظة المخواة بعد دهسه بآلية إنشائية من نوع "رصاصة" تعمل على رصف الإسفلت على الطريق الرابط بين المجاردة والمخواة.

وبيّنت المصادر لـ"سبق" أن المقيم اليمني في نهاية عمله كان مستلقياً خلف "مدحلة" الرصاصة الحديدية الضخمة أثناء توقف الرصاصة، حيث لم يتمكن قائد الآلية من مشاهدته أثناء تحريكها، فتم دهسه ولقي مصرعه على الفور.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
06:01 PM

أراد الاسترخاء خلفها فقتلته.. آلية ثقيلة تسحق مقيماً يمنياً في المخواة

الجهات المعنية تباشر الحادثة

A A A
عبدالعزيز الشهري - المخواة
1
2,503

باشرت الجهات المعنية، حادثة مصرع مقيم يعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع نقل الباحة تحت عجلات آلية إنشائية ثقيلة.

وفِي التفاصيل، لقي مقيم يمني مصرعه عصر اليوم في محافظة المخواة بعد دهسه بآلية إنشائية من نوع "رصاصة" تعمل على رصف الإسفلت على الطريق الرابط بين المجاردة والمخواة.

وبيّنت المصادر لـ"سبق" أن المقيم اليمني في نهاية عمله كان مستلقياً خلف "مدحلة" الرصاصة الحديدية الضخمة أثناء توقف الرصاصة، حيث لم يتمكن قائد الآلية من مشاهدته أثناء تحريكها، فتم دهسه ولقي مصرعه على الفور.

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