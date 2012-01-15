أشار محافظ محافظة بلجرشي نايف الهزاني إلى نجاح خطط مواجهة الأمطار والسيول التي اعتمدها أمير منطقة الباحة إثر هطول أمطار غزيرة على محافظة بلجرشي، وذلك بمتابعة مستمرة للحالة المطرية المتواصلة على المحافظة من مختلف الجهات الحكومية والتي شكلت تلك الجهات غرفة عمليات وفرقًا للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع من خلالها كل المستجدات واستقبال البلاغات ومباشرتها. واستنفرت بلدية بلجرشي فرقها وآلياتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة وباشرت بفتح الطرق من تساقط الصخور وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عددٍ من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار. فيما واصلت فرق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة عملية صيانة الطرق التي تضررت من مياه الأمطار التي هطلت على محافظة بلجرشي اليوم وباشرت الفرق أعمال الصيانة ورفع مخلفات الأمطار وتمشيط الطرق وإزالة الصخور المتناثرة ومعالجة انجرافات التربة وباشرت الفرق تمشيط عقبتي حزنة والأبناء والتأكد من سلامة الطريق وإزالة كل العوائق الناتجة عن تدفق المياه من السفوح المنحدرة. وأكد محافظ بلجرشي نايف الهزاني أن كل الجهات المعنية تنفذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول التي اعتمدها سمو أمير المنطقة ويشرف مباشرة على تنفيذها وتحظى باهتمام وكيل الإمارة، مؤكدًا أن كل الجهات الحكومية والخدمية تتابع باستمرار الحالة المطرية المتواصلة على المحافظة وشكلت تلك الجهات غرفة عمليات وفرقًا للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع من خلالها كل المستجدات التي تحدث من جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

محافظ بلجرشي: نجاح خطط مواجهة الأمطار والسيول التي اعتمدها أمير الباحة عبدالعزيز الشهري سبق 2022-01-15 أشار محافظ محافظة بلجرشي نايف الهزاني إلى نجاح خطط مواجهة الأمطار والسيول التي اعتمدها أمير منطقة الباحة إثر هطول أمطار غزيرة على محافظة بلجرشي، وذلك بمتابعة مستمرة للحالة المطرية المتواصلة على المحافظة من مختلف الجهات الحكومية والتي شكلت تلك الجهات غرفة عمليات وفرقًا للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع من خلالها كل المستجدات واستقبال البلاغات ومباشرتها.



واستنفرت بلدية بلجرشي فرقها وآلياتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة وباشرت بفتح الطرق من تساقط الصخور وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عددٍ من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.



فيما واصلت فرق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة عملية صيانة الطرق التي تضررت من مياه الأمطار التي هطلت على محافظة بلجرشي اليوم وباشرت الفرق أعمال الصيانة ورفع مخلفات الأمطار وتمشيط الطرق وإزالة الصخور المتناثرة ومعالجة انجرافات التربة وباشرت الفرق تمشيط عقبتي حزنة والأبناء والتأكد من سلامة الطريق وإزالة كل العوائق الناتجة عن تدفق المياه من السفوح المنحدرة.



وأكد محافظ بلجرشي نايف الهزاني أن كل الجهات المعنية تنفذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول التي اعتمدها سمو أمير المنطقة ويشرف مباشرة على تنفيذها وتحظى باهتمام وكيل الإمارة، مؤكدًا أن كل الجهات الحكومية والخدمية تتابع باستمرار الحالة المطرية المتواصلة على المحافظة وشكلت تلك الجهات غرفة عمليات وفرقًا للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع من خلالها كل المستجدات التي تحدث من جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 10:13 PM

محافظ بلجرشي: نجاح خطط مواجهة الأمطار والسيول التي اعتمدها أمير الباحة بمتابعة مستمرة للحالة المطرية على المحافظة من مختلف الجهات الحكومية





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أشار محافظ محافظة بلجرشي نايف الهزاني إلى نجاح خطط مواجهة الأمطار والسيول التي اعتمدها أمير منطقة الباحة إثر هطول أمطار غزيرة على محافظة بلجرشي، وذلك بمتابعة مستمرة للحالة المطرية المتواصلة على المحافظة من مختلف الجهات الحكومية والتي شكلت تلك الجهات غرفة عمليات وفرقًا للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع من خلالها كل المستجدات واستقبال البلاغات ومباشرتها.



واستنفرت بلدية بلجرشي فرقها وآلياتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة وباشرت بفتح الطرق من تساقط الصخور وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عددٍ من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.



فيما واصلت فرق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة عملية صيانة الطرق التي تضررت من مياه الأمطار التي هطلت على محافظة بلجرشي اليوم وباشرت الفرق أعمال الصيانة ورفع مخلفات الأمطار وتمشيط الطرق وإزالة الصخور المتناثرة ومعالجة انجرافات التربة وباشرت الفرق تمشيط عقبتي حزنة والأبناء والتأكد من سلامة الطريق وإزالة كل العوائق الناتجة عن تدفق المياه من السفوح المنحدرة.



وأكد محافظ بلجرشي نايف الهزاني أن كل الجهات المعنية تنفذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول التي اعتمدها سمو أمير المنطقة ويشرف مباشرة على تنفيذها وتحظى باهتمام وكيل الإمارة، مؤكدًا أن كل الجهات الحكومية والخدمية تتابع باستمرار الحالة المطرية المتواصلة على المحافظة وشكلت تلك الجهات غرفة عمليات وفرقًا للطوارئ تعمل على مدار الساعة وتتابع من خلالها كل المستجدات التي تحدث من جراء هطول الأمطار واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.