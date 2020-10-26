"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-26
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة ة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
04:49 PM
اخر تعديل
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
05:57 PM
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة ة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.