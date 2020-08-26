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الأكاديمية و"منشآت" توقعان اتفاقية لتقديم برامج التوعية التمويلية

لدعم وتنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت الأكاديمية المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك عن بعد، لإعداد وتطوير برامج توعوية وتدريبية، لرفع مستوى التوعية التمويلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

يأتي ذلك ضمن أنشطة أسبوع التمويل الافتراضي التي أطلقته "منشآت" مطلع الأسبوع الجاري.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي، ومدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان.

واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود بإعداد وتطوير المحتوى التوعوي والتدريبي في مجالات التوعية التمويلية، والذي سيتم تقديمه من خلال اللقاءات والدورات والفعاليات والجلسات الاستشارية والحملات التوعوية المختلفة، وإعداد الخطة التنفيذية للندوات والفعاليات والدورات التوعوية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة حول المملكة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع "منشآت" بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع مناطق المملكة، وتنمية القدرات المالية لديهم في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.

يذكر أن الأكاديمية المالية تُعد منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 538 وتاريخ 21 / 08 / 1441هـ الموافق 14 / 04 / 2020م، وتٌعنى بتطوير القوى العاملة في القطاع المالي السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للشركات المصرفية والتأمينية وشركات التمويل، واستراتيجية هيئة السوق المالية لأسواق المال.

وتقدم الأكاديمية المالية مجموعة متنوعة من حلول التعليم والتطوير للمهنيين من المبتدئين إلى ذوي الخبرة وتزودهم بالمعرفة والمهارات ذات الصلة في القطاع المصرفي والمالي لتحسين الأداء وتعزيز القدرات.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأكاديمية و"منشآت" توقعان اتفاقية لتقديم برامج التوعية التمويلية
سبق

وقعت الأكاديمية المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك عن بعد، لإعداد وتطوير برامج توعوية وتدريبية، لرفع مستوى التوعية التمويلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

يأتي ذلك ضمن أنشطة أسبوع التمويل الافتراضي التي أطلقته "منشآت" مطلع الأسبوع الجاري.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي، ومدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان.

واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود بإعداد وتطوير المحتوى التوعوي والتدريبي في مجالات التوعية التمويلية، والذي سيتم تقديمه من خلال اللقاءات والدورات والفعاليات والجلسات الاستشارية والحملات التوعوية المختلفة، وإعداد الخطة التنفيذية للندوات والفعاليات والدورات التوعوية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة حول المملكة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع "منشآت" بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع مناطق المملكة، وتنمية القدرات المالية لديهم في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.

يذكر أن الأكاديمية المالية تُعد منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 538 وتاريخ 21 / 08 / 1441هـ الموافق 14 / 04 / 2020م، وتٌعنى بتطوير القوى العاملة في القطاع المالي السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للشركات المصرفية والتأمينية وشركات التمويل، واستراتيجية هيئة السوق المالية لأسواق المال.

وتقدم الأكاديمية المالية مجموعة متنوعة من حلول التعليم والتطوير للمهنيين من المبتدئين إلى ذوي الخبرة وتزودهم بالمعرفة والمهارات ذات الصلة في القطاع المصرفي والمالي لتحسين الأداء وتعزيز القدرات.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
06:50 PM

الأكاديمية و"منشآت" توقعان اتفاقية لتقديم برامج التوعية التمويلية

لدعم وتنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت الأكاديمية المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم الأربعاء؛ اتفاقية تعاون مشترك عن بعد، لإعداد وتطوير برامج توعوية وتدريبية، لرفع مستوى التوعية التمويلية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

يأتي ذلك ضمن أنشطة أسبوع التمويل الافتراضي التي أطلقته "منشآت" مطلع الأسبوع الجاري.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ "منشآت" للتمويل محمد بن مسفر المالكي، ومدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان.

واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود بإعداد وتطوير المحتوى التوعوي والتدريبي في مجالات التوعية التمويلية، والذي سيتم تقديمه من خلال اللقاءات والدورات والفعاليات والجلسات الاستشارية والحملات التوعوية المختلفة، وإعداد الخطة التنفيذية للندوات والفعاليات والدورات التوعوية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدمة حول المملكة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع "منشآت" بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع مناطق المملكة، وتنمية القدرات المالية لديهم في التعامل مع كل الحلول التمويلية وكيفية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة التي تتناسب مع احتياجاتهم.

يذكر أن الأكاديمية المالية تُعد منشأة غير ربحية تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 538 وتاريخ 21 / 08 / 1441هـ الموافق 14 / 04 / 2020م، وتٌعنى بتطوير القوى العاملة في القطاع المالي السعودي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للشركات المصرفية والتأمينية وشركات التمويل، واستراتيجية هيئة السوق المالية لأسواق المال.

وتقدم الأكاديمية المالية مجموعة متنوعة من حلول التعليم والتطوير للمهنيين من المبتدئين إلى ذوي الخبرة وتزودهم بالمعرفة والمهارات ذات الصلة في القطاع المصرفي والمالي لتحسين الأداء وتعزيز القدرات.

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