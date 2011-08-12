"الصحة" تدعو الحجاج إلى توخي الحذر.. وتؤكد جاهزيتها لأي حالات إسعافية مع الحالة المطرية

دعت "الصحة" ‏‫جميع الحجاج إلى توخي الحذر خلال المشي، وعدم الخروج من المخيمات حتى زوال الحالة المطرية.

وأكدت "الصحة" جاهزيتها لاستقبال أي حالات إسعافية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مؤكدة أنها تقدم الإرشاد إلى المرافق الصحية القريبة من الحجاج، وتقدم الاستشارة الطبية لهم عبر مركز 937.