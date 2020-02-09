"مودة" تطلق برنامج (الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية) في دورته الـ10

لتأهيل خريجات الشريعة والقانون في القضايا الزوجية والأسرية

أطلقت جمعية مودة الخيرية، برنامجها التدريبي السنوي (الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية) في دورته العاشرة، الذي يستهدف تأهيل خريجات الشريعة والقانون على مهارات الترافع أمام القضاء وتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية.

ويعدّ هذا البرنامج من البرامج الإستراتيجية للجمعية، يهدف إلى نشر الوعي الحقوقي الأسري والمساهمة في رفع الكفاءة العدلية في القضايا الزوجية والأسرية؛ من خلال تشكيل توجه حقوقي نسائي في الواقع القضائي، يعمل على تقديم المعونة للمرأة المطلقة ومن في حكمها من المعلقات والمهجورات مجانًا دون مقابل.

وكشفت الجمعية أن سبب إطلاق برنامج الحاضنة القانونية هو التزايد الملحوظ في نسب الطلاق بالمجتمع السعودي، وتفاقم المشاكل الناتجة عنه، وضعف الوعي الحقوقي لدى المجتمع عامة والمرأة خاصة.

وأوضحت الجمعية أن البرنامج يقدّم من الجمعية للمتدربات مجانًا دون مقابل، ومدة البرنامج 3 أشهر مؤلفة من 192 ساعة تدريبية، يعقد في مقر الجمعية بمدينة الرياض، ويتضمن مجموعة من الوحدات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الشرعية والقانونية والاجتماعية، استطاعت الجمعية حتى العام ٢٠١٩م إقامة ٩ دورات للبرنامج، وتأهيل 270 متدربة من خريجات الشريعة والقانون على مهارات الترافع وتقديم الاستشارات القانونية في قضايا الأحوال الشخصية، ويستهدف كذلك تخريج 500 مستشارة قانونية مؤهلة لتقديم 60,000 ساعة استشارية تطوعية للمرأة المحتاجة، بمعدل 120 ساعة لكل خريجة.

يشار إلى أن وزارة العدل استعانت بخريجات البرنامج لتقديم الاستشارات القانونية المجانية لمراجعات محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، وذلك من خلال افتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية في العام ٢٠١٤م، ويعتبر مكتب مودة أول تواجد نسائي مهني منظم في المرافق العدلية.

