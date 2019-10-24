الموت أو الاستسلام.. هجوم حوثي لفك حصار قواته بالدريهمي يُكبّده خسائر فادحة

"الدبيش": يستشيرون خبراء إيرانيين.. وتثبيت 5 نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار نجح

أكد العقيد وضاح الدبيش، أن مليشيات الحوثي تَكَبّدت خسائر كبيرة في عملية انتحارية نفّذتها لفك الحصار عن قواتها المتواجدة داخل مركز مديرية الدريهمي، وتحاصرها القوات المشتركة من كل الجهات، وتتخذ من 48 أسرة دروعًا بشرية.

وأضاف "الدبيش" أن المليشيات حرّكت 6 مجموعات، كل مجموعة مكونة من 15 فردًا، وتسللت من قرية الشجن بعد قصف مدفعي عنيف بالدبابات وعربات "بي إم بي" استمر ساعة كاملة، ومن ثم رافق القصف عملية التسلل كغطاء ناري.

وقال: "قوات مليشيات الحوثي المحاصرة داخل الدريهمي لا مفر أمامها إلا التسليم أو الموت"، وطالب الأمم المتحدة بإخراج المدنيين الذين تتخذهم دروعًا بشرية وعددهم أكثر من 48 أسرة، منعتهم من النزوح وتحتمي بهم.

وتسعى المليشيات بكل قوة لتخليص قواتها المحاصرة في مركز مديرية الدريهمي؛ حيث نفّذت الأسبوع الماضي محاولة هجومية بالتزامن مع عبور قافلة مساعدات من الأمم المتحدة للمدنيين المحاصرين داخل المديرية.

وقال "الدبيش" إن المجموعات الحوثية تركت أسلحتها وفرّت بعد أن أطبقت قوات اللواء الثالث مشاة ولواء الزرانيق على مجموعتين منها، وأجهزت على غالبية عناصر المجموعتين.

وحول تنفيذ بنود اتفاق السويد وتثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، قال "الدبيش": "قرار المليشيات في إيران وهي تستشير خبراء إيرانيين في كل خطوة تقدم عليها".

وأضاف: "رئيس لجنة إعادة الانتشار، نجَح في تثبيت 5 نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار"؛ مشيرًا إلى الفريق الحكومي وضباط الارتباط، طلبوا من رئيس لجنة إعادة الانتشار تثبيت نقتطيْ مراقبة سادسة وسابعة في مناطق حيس؛ حيث تشنّ المليشيات قصفًا عنيفًا على المناطق المأهولة بالسكان والأسواق.