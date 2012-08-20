"شؤون المسجد النبوي" تضاعف أعمالها الميدانية خلال شهر محرم

تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي خلال هذه الأيام المباركة التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم لعام 1443هـ.

ويأتي ذلك عبر مواصلة سير الأعمال في سقيا الماء، وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين والصائمين في المسجد النبوي؛ حيث يتم توزيع أكثر من ٨٠٠ ألف عبوة ماء زمزم و٥٠٠ ألف عبوة ماء صحي، بالإضافة لتجهيز ٩٠ حافظة محمولة على الظهر، سعة الحافظة ١٠ لترات؛ لسقيا الزائرين والمصلين على مدار الساعة، بإجمالي يتخطى حاجز "١٠,٠٠٠" لتر من ماء زمزم المبارك. كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي بأكثر من ١٢٠٠ صنبور ماء صحي.

وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوي وتوفير أفضل سبل الراحة لهم، بدعم مستمر وجهود القيادة الرشيدة - حفظها الله - في خدمة الحرمين الشريفين.