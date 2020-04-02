جامعة طيبة: تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

لطلاب وطالبات ‎التعليم عن بعد

قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.



جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.



كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.