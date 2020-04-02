النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة طيبة: تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

لطلاب وطالبات ‎التعليم عن بعد

قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.

جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

فيروس كورونا الجديد جامعة طيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة طيبة: تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
سبق

قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.

جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:31 PM

جامعة طيبة: تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

لطلاب وطالبات ‎التعليم عن بعد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
3
7,371

قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.

جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.

كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,728
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,454
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,843

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة