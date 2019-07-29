"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية ببنجلاديش ويدشن "العيادة الطبية" بـ"حيراندشّن" اليمنية

دشّن عدة مشروعات في مجالات المياه والإصحاح البيئي بمديريتي حيران وحرض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 5,000 سلة غذائية في مقاطعة نواخلي بجزيرة باشنصر، استفاد منها 250,000 لاجئ.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش لعام 2021م.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع العيادة الطبية المتنقلة بمديرية حيراندشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة بعزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، ويستهدف المشروع أكثر من 900 أسرة.

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في المجال الصحي التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة.

وثمّن المحافظ السنيني دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات ومشروعات تصب في خدمة الشعب اليمني ومعيشتهم في القطاعات الصحية والمياه والإصحاح البيئي.

كذلك، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بمشروعات محطات تحلية المياه وشبكات المياه بمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة. وتستهدف المشروعات ما يقارب 2,900 أسرة .

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في قطاع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي يمولها المركز بمحافظة حجة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة، مشيرًا إلى إسهام هذه المشروعات في مراحلها الأولى في التقليل من نسب الوفيات بين النساء والأطفال وكبار السن.

من جانب آخر أشار مدير مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي عبدالله عبدالكريم إلى آلية العمل في المحطات، حيث أفاد بأن إجمالي إنتاج المياه المحلاة للمحطتين سنويًا نحو 27 مليون لتر سنويًا، موضحًا أن المحطات ستعمل بشكل يومي لتغطية قرى المجتمع المضيف، وتجمعات النازحين في مديرتي حيران وحرض.

وأضاف أن بئر الغرزة عبارة عن بئر ارتوازية بعمق 85 مترًا وقدرة رفع ديناميكي 24 ألف لتر في الساعة، وكذلك حفر وتمديد شبكة تربط البئر بالقرى المستهدفة بإجمالي طول 3.700 متر، تنتهي بأربع نقاط تجميع مياه، سعة كل منها 10 آلاف لتر، ويستهدف مشروع الغرزة جميع قرى الغرزة ومبجر بما لا يقل عن 400 أسرة. كذلك تأهيل شبكة بني الزين الشمالية والتي يصل طولها إلى 11 كيلو مترًا، وكذلك شبكة الذراع بطول 3 كيلو مترات لتصل إلى ثلاث قرى في عزلة الذراع، وتخدم ما لا يقل عن 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.