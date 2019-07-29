النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية ببنجلاديش ويدشن "العيادة الطبية" بـ"حيراندشّن" اليمنية

دشّن عدة مشروعات في مجالات المياه والإصحاح البيئي بمديريتي حيران وحرض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 5,000 سلة غذائية في مقاطعة نواخلي بجزيرة باشنصر، استفاد منها 250,000 لاجئ.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش لعام 2021م.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع العيادة الطبية المتنقلة بمديرية حيراندشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة بعزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، ويستهدف المشروع أكثر من 900 أسرة.

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في المجال الصحي التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة.

وثمّن المحافظ السنيني دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات ومشروعات تصب في خدمة الشعب اليمني ومعيشتهم في القطاعات الصحية والمياه والإصحاح البيئي.

كذلك، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بمشروعات محطات تحلية المياه وشبكات المياه بمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة. وتستهدف المشروعات ما يقارب 2,900 أسرة .

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في قطاع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي يمولها المركز بمحافظة حجة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة، مشيرًا إلى إسهام هذه المشروعات في مراحلها الأولى في التقليل من نسب الوفيات بين النساء والأطفال وكبار السن.

من جانب آخر أشار مدير مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي عبدالله عبدالكريم إلى آلية العمل في المحطات، حيث أفاد بأن إجمالي إنتاج المياه المحلاة للمحطتين سنويًا نحو 27 مليون لتر سنويًا، موضحًا أن المحطات ستعمل بشكل يومي لتغطية قرى المجتمع المضيف، وتجمعات النازحين في مديرتي حيران وحرض.

وأضاف أن بئر الغرزة عبارة عن بئر ارتوازية بعمق 85 مترًا وقدرة رفع ديناميكي 24 ألف لتر في الساعة، وكذلك حفر وتمديد شبكة تربط البئر بالقرى المستهدفة بإجمالي طول 3.700 متر، تنتهي بأربع نقاط تجميع مياه، سعة كل منها 10 آلاف لتر، ويستهدف مشروع الغرزة جميع قرى الغرزة ومبجر بما لا يقل عن 400 أسرة. كذلك تأهيل شبكة بني الزين الشمالية والتي يصل طولها إلى 11 كيلو مترًا، وكذلك شبكة الذراع بطول 3 كيلو مترات لتصل إلى ثلاث قرى في عزلة الذراع، وتخدم ما لا يقل عن 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية ببنجلاديش ويدشن "العيادة الطبية" بـ"حيراندشّن" اليمنية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 5,000 سلة غذائية في مقاطعة نواخلي بجزيرة باشنصر، استفاد منها 250,000 لاجئ.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش لعام 2021م.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع العيادة الطبية المتنقلة بمديرية حيراندشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة بعزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، ويستهدف المشروع أكثر من 900 أسرة.

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في المجال الصحي التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة.

وثمّن المحافظ السنيني دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات ومشروعات تصب في خدمة الشعب اليمني ومعيشتهم في القطاعات الصحية والمياه والإصحاح البيئي.

كذلك، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بمشروعات محطات تحلية المياه وشبكات المياه بمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة. وتستهدف المشروعات ما يقارب 2,900 أسرة .

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في قطاع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي يمولها المركز بمحافظة حجة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة، مشيرًا إلى إسهام هذه المشروعات في مراحلها الأولى في التقليل من نسب الوفيات بين النساء والأطفال وكبار السن.

من جانب آخر أشار مدير مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي عبدالله عبدالكريم إلى آلية العمل في المحطات، حيث أفاد بأن إجمالي إنتاج المياه المحلاة للمحطتين سنويًا نحو 27 مليون لتر سنويًا، موضحًا أن المحطات ستعمل بشكل يومي لتغطية قرى المجتمع المضيف، وتجمعات النازحين في مديرتي حيران وحرض.

وأضاف أن بئر الغرزة عبارة عن بئر ارتوازية بعمق 85 مترًا وقدرة رفع ديناميكي 24 ألف لتر في الساعة، وكذلك حفر وتمديد شبكة تربط البئر بالقرى المستهدفة بإجمالي طول 3.700 متر، تنتهي بأربع نقاط تجميع مياه، سعة كل منها 10 آلاف لتر، ويستهدف مشروع الغرزة جميع قرى الغرزة ومبجر بما لا يقل عن 400 أسرة. كذلك تأهيل شبكة بني الزين الشمالية والتي يصل طولها إلى 11 كيلو مترًا، وكذلك شبكة الذراع بطول 3 كيلو مترات لتصل إلى ثلاث قرى في عزلة الذراع، وتخدم ما لا يقل عن 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
11:36 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:15 PM

"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية ببنجلاديش ويدشن "العيادة الطبية" بـ"حيراندشّن" اليمنية

دشّن عدة مشروعات في مجالات المياه والإصحاح البيئي بمديريتي حيران وحرض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
701

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 5,000 سلة غذائية في مقاطعة نواخلي بجزيرة باشنصر، استفاد منها 250,000 لاجئ.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش لعام 2021م.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع العيادة الطبية المتنقلة بمديرية حيراندشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل في مشروع العيادة الطبية المتنقلة بعزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، ويستهدف المشروع أكثر من 900 أسرة.

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في المجال الصحي التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة.

وثمّن المحافظ السنيني دور المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لما يقدمه من خدمات ومشروعات تصب في خدمة الشعب اليمني ومعيشتهم في القطاعات الصحية والمياه والإصحاح البيئي.

كذلك، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بمشروعات محطات تحلية المياه وشبكات المياه بمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة. وتستهدف المشروعات ما يقارب 2,900 أسرة .

وأوضح محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن تدشين العمل في المشروع يأتي ضمن الأنشطة في قطاع الإمداد المائي والإصحاح البيئي التي يمولها المركز بمحافظة حجة، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشروعات للتخفيف من معاناة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة المنتشرة في المناطق المحررة في شمال المحافظة، مشيرًا إلى إسهام هذه المشروعات في مراحلها الأولى في التقليل من نسب الوفيات بين النساء والأطفال وكبار السن.

من جانب آخر أشار مدير مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي عبدالله عبدالكريم إلى آلية العمل في المحطات، حيث أفاد بأن إجمالي إنتاج المياه المحلاة للمحطتين سنويًا نحو 27 مليون لتر سنويًا، موضحًا أن المحطات ستعمل بشكل يومي لتغطية قرى المجتمع المضيف، وتجمعات النازحين في مديرتي حيران وحرض.

وأضاف أن بئر الغرزة عبارة عن بئر ارتوازية بعمق 85 مترًا وقدرة رفع ديناميكي 24 ألف لتر في الساعة، وكذلك حفر وتمديد شبكة تربط البئر بالقرى المستهدفة بإجمالي طول 3.700 متر، تنتهي بأربع نقاط تجميع مياه، سعة كل منها 10 آلاف لتر، ويستهدف مشروع الغرزة جميع قرى الغرزة ومبجر بما لا يقل عن 400 أسرة. كذلك تأهيل شبكة بني الزين الشمالية والتي يصل طولها إلى 11 كيلو مترًا، وكذلك شبكة الذراع بطول 3 كيلو مترات لتصل إلى ثلاث قرى في عزلة الذراع، وتخدم ما لا يقل عن 300 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,036

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة