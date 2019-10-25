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أسعار النفط تنخفض منهية ارتفاعاً استمر 3 أيام

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

انخفضت أسعار النفط، اليوم؛ لتتخلى عن بعض المكاسب التي حقّقتها من ارتفاعٍ امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتاً أي ما يعادل 0.3 %، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.4 %، إلى 56.02 دولار للبرميل.

أسعار النفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تنخفض منهية ارتفاعاً استمر 3 أيام
سبق

انخفضت أسعار النفط، اليوم؛ لتتخلى عن بعض المكاسب التي حقّقتها من ارتفاعٍ امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتاً أي ما يعادل 0.3 %، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.4 %، إلى 56.02 دولار للبرميل.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
01:02 PM

أسعار النفط تنخفض منهية ارتفاعاً استمر 3 أيام

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
2
1,572

انخفضت أسعار النفط، اليوم؛ لتتخلى عن بعض المكاسب التي حقّقتها من ارتفاعٍ امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتاً أي ما يعادل 0.3 %، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتاً أو 0.4 %، إلى 56.02 دولار للبرميل.

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