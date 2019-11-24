محافظ السعودية لدى الوكالة الذرية: تصرفات إيران النووية تستدعي موقفًا دوليًّا صارمًا

أكد أهمية عدم المزج بين التزامات طهران لدى "الطاقة الذرية" والمحادثات السياسية

أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة العربية السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية عدم المزج بين التزامات إيران لدى "الطاقة الذرية" والمحادثات السياسية.

وتفصيلاً، أوضح المحافظ أن تصرفات إيران النووية تستدعي اتخاذ موقف أكثر صرامة من قِبل أعضاء مجلس محافظي الطاقة الذرية.

ومع استئناف محادثات فيينا، دعا محافظ المملكة، إيران للامتثال الكامل لاتفاق الضمانات والعودة عن التصعيد.