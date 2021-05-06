وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-06 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية. وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 02:54 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على نجران تشمل عدة محافظات حتى 9 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.