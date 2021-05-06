"الأرصاد": سحب رعدية على نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات: بدر الجنوب، وثار، ويدمه، وتستمر تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.