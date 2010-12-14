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"العنزي" يستقبل رئيس جامعة نجران ويستعرضان المشروعات الجامعية بفرع شرورة

ناقشا التوسع في القبول للطلاب والطالبات وزيادة التخصصات والشراكات المجتمعية

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وعددًا من القيادات بالجامعة ورحب المحافظ بالدكتور ومرافقيه، ونوه بالجهود التي تبذلها الجامعة لتطوير فرع الجامعة بشرورة.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمشروعات فرع الجامعة والتوسع في القبول للطلاب والطالبات وزيادة التخصصات ومجال الشراكات المجتمعية والأنشطة التي تقيمها الجامعة.

ومن جهة أخرى أعرب مدير جامعة نجران عن شكره لمحافظ شرورة على الدعم والاهتمام للفرع بالمحافظة، مؤكدًا أن الجامعة تولي الفروع أهمية كبيرة من خلال تطويرها بما يتوافق مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبما يواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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"العنزي" يستقبل رئيس جامعة نجران ويستعرضان المشروعات الجامعية بفرع شرورة
سبق

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وعددًا من القيادات بالجامعة ورحب المحافظ بالدكتور ومرافقيه، ونوه بالجهود التي تبذلها الجامعة لتطوير فرع الجامعة بشرورة.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمشروعات فرع الجامعة والتوسع في القبول للطلاب والطالبات وزيادة التخصصات ومجال الشراكات المجتمعية والأنشطة التي تقيمها الجامعة.

ومن جهة أخرى أعرب مدير جامعة نجران عن شكره لمحافظ شرورة على الدعم والاهتمام للفرع بالمحافظة، مؤكدًا أن الجامعة تولي الفروع أهمية كبيرة من خلال تطويرها بما يتوافق مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبما يواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:39 PM

"العنزي" يستقبل رئيس جامعة نجران ويستعرضان المشروعات الجامعية بفرع شرورة

ناقشا التوسع في القبول للطلاب والطالبات وزيادة التخصصات والشراكات المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي بمكتبه بالمحافظة رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وعددًا من القيادات بالجامعة ورحب المحافظ بالدكتور ومرافقيه، ونوه بالجهود التي تبذلها الجامعة لتطوير فرع الجامعة بشرورة.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمشروعات فرع الجامعة والتوسع في القبول للطلاب والطالبات وزيادة التخصصات ومجال الشراكات المجتمعية والأنشطة التي تقيمها الجامعة.

ومن جهة أخرى أعرب مدير جامعة نجران عن شكره لمحافظ شرورة على الدعم والاهتمام للفرع بالمحافظة، مؤكدًا أن الجامعة تولي الفروع أهمية كبيرة من خلال تطويرها بما يتوافق مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبما يواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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