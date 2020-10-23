صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة
بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
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"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-23
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:06 PM
"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة
بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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