"غيري المود" .. برنامج رياضي نسائي بالجوف يؤكّد على اللباس المحتشم

يضم 17 فعالية وتستضيفه سكاكا تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة

عقدت اللجنة المنظمة لفعاليات "الأسبوع الرياضي النسائي الأول بالجوف" المؤتمر الصحفي الخاص بهذا الحدث الرياضي الذي سينطلق مساء غد تحت شعار "غيري المود" برعاية حرم أمير منطقة الجوف.

وعُقد المؤتمر، مساء أمس، برئاسة المشرفة على الفعالية عفاف الشمري؛ للحديث عن الفعالية النسائية الأولى التي ستُقام في نادي العروبة بمدينة سكاكا خلال الفترة من (26 إلى 29 ذو القعدة) الحالي تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

وافتتحت المؤتمر رئيسة اللجنة الإعلامية ميسر البديوي؛ بالحديث عن الفعالية النسائية الأولى بالمنطقة، وبدأتها بالشكر لأمير المنطقة؛ لموافقته على إقامة هذه المناسبة، وللأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله؛ لرعايتها ودعمها الدائم للمرأة، مؤكدةً دور الإعلاميات في نقل الصورة المشرّفة عن المرأة السعودية ودورها في جميع المجالات، والحرص على إنجاح هذه الفعالية.

وأوضحت المشرفة على الفعالية عفاف الشمري؛ آلية فعاليات وتفاصيل هذا الأسبوع وكل ما يتعلق برياضة المرأة، وكيفية تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه المناسبة، بالتعاون المشترك والتكاتف من الجميع؛ لإنجاح هذا الحدث الأول على مستوى المنطقة.

وكشفت "الشمري"؛ في أثناء المؤتمر الصحفي، أن الأسبوع الرياضي يضم نحو (17) فعالية رياضية، إضافة إلى فعاليات الشركاء والفعاليات المصاحبة؛ مؤكدة أهمية اللباس المحتشم، ومنع كاميرا الجوّالات، والمحافظة على ممتلكات النادي.