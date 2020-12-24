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أمين منطقة عسير يتفقد سير العمل بالمشاريع والبرامج المعدة في بلدية بيشة

أكد أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية والخدمات المُقدّمة للمستفيدين

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الخميس، بلدية بيشة، وذلك لتفقدِ سير العمل ومتابعة المشاريع والخطط والبرامج المُعدة من البلدية، والالتقاء بمنسوبيها، كما زار مركز رجال وسيدات الأعمال بالبلدية الذي تم تدشينه مؤخراً، وتجول في أقسام البلدية.

وفي التفاصيل، أشاد الدكتور "الحميدي" خلال زيارته بمنظومة العمل البلدي وبجهود رئيس البلدية وكل طواقم العمل وبما تم إنجازه في المشاريع البلدية والخدمية بالمحافظة، إلى جانب التعامل مع البلاغات الواردة ومعالجتها.

وأكد أمين منطقة عسير على أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية والتطوير والخدمات المُقدّمة للمستفيدين، موضحاً أن أمانة المنطقة وجميع البلديات يعملون معاً لتقديم أفضل الخدمات، مشيداً خلال حديثه بما رآه في زيارته لبلدية بيشة من خطط عمل منهجية وميدانية ونسب إنجاز إيجابية بما يتوافق مع طبيعة المشاريع في المحافظة والموارد المالية، مطالباً بمضاعفة الجهود والمضي قُدماً نحو النماء والتطوير والتنمية في شتى جوانب العمل البلدي والتنموي.

ومن جهته، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن زيارة أمين المنطقة جاءت لتفقد طبيعة سير الأعمال في بلدية المحافظة كواحدةٍ من بلديات منطقة عسير، مؤكداً أن الزيارة استهدفت متابعة نسب إنجاز المبادرات والأعمال البلدية والتنموية، موضحاً أن الأمين قد أشاد بمركز رجال وسيدات الأعمال بالبلدية والذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات التي تُلبي تطلعاتهم وتعود بالنفع للمحافظة ومراكزها في ظل توفر جميع الإمكانيات وتهيئته بصورة مميزة لاستقبال المستفيدين من المستثمرين.

وأضاف "ابن جلبان" أن بلدية المحافظة تسعى إلى تقديم خدمات راقية للمحافظة وأهلها ومراكزها، موجهاً خالص شكره وتقديره لأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي لما يقدّمه لبلدية بيشة من اهتمام بالغ ومتابعة دائمة وفق توجيه ومتابعة سمو أمير المنطقة.

يذكر أن بلدية بيشة تعمل حالياً على تنفيذ عددٍ من المشاريع والمبادرات البلدية والحيوية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين منطقة عسير يتفقد سير العمل بالمشاريع والبرامج المعدة في بلدية بيشة
سبق

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الخميس، بلدية بيشة، وذلك لتفقدِ سير العمل ومتابعة المشاريع والخطط والبرامج المُعدة من البلدية، والالتقاء بمنسوبيها، كما زار مركز رجال وسيدات الأعمال بالبلدية الذي تم تدشينه مؤخراً، وتجول في أقسام البلدية.

وفي التفاصيل، أشاد الدكتور "الحميدي" خلال زيارته بمنظومة العمل البلدي وبجهود رئيس البلدية وكل طواقم العمل وبما تم إنجازه في المشاريع البلدية والخدمية بالمحافظة، إلى جانب التعامل مع البلاغات الواردة ومعالجتها.

وأكد أمين منطقة عسير على أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية والتطوير والخدمات المُقدّمة للمستفيدين، موضحاً أن أمانة المنطقة وجميع البلديات يعملون معاً لتقديم أفضل الخدمات، مشيداً خلال حديثه بما رآه في زيارته لبلدية بيشة من خطط عمل منهجية وميدانية ونسب إنجاز إيجابية بما يتوافق مع طبيعة المشاريع في المحافظة والموارد المالية، مطالباً بمضاعفة الجهود والمضي قُدماً نحو النماء والتطوير والتنمية في شتى جوانب العمل البلدي والتنموي.

ومن جهته، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن زيارة أمين المنطقة جاءت لتفقد طبيعة سير الأعمال في بلدية المحافظة كواحدةٍ من بلديات منطقة عسير، مؤكداً أن الزيارة استهدفت متابعة نسب إنجاز المبادرات والأعمال البلدية والتنموية، موضحاً أن الأمين قد أشاد بمركز رجال وسيدات الأعمال بالبلدية والذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات التي تُلبي تطلعاتهم وتعود بالنفع للمحافظة ومراكزها في ظل توفر جميع الإمكانيات وتهيئته بصورة مميزة لاستقبال المستفيدين من المستثمرين.

وأضاف "ابن جلبان" أن بلدية المحافظة تسعى إلى تقديم خدمات راقية للمحافظة وأهلها ومراكزها، موجهاً خالص شكره وتقديره لأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي لما يقدّمه لبلدية بيشة من اهتمام بالغ ومتابعة دائمة وفق توجيه ومتابعة سمو أمير المنطقة.

يذكر أن بلدية بيشة تعمل حالياً على تنفيذ عددٍ من المشاريع والمبادرات البلدية والحيوية.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:27 PM

أمين منطقة عسير يتفقد سير العمل بالمشاريع والبرامج المعدة في بلدية بيشة

أكد أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية والخدمات المُقدّمة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الخميس، بلدية بيشة، وذلك لتفقدِ سير العمل ومتابعة المشاريع والخطط والبرامج المُعدة من البلدية، والالتقاء بمنسوبيها، كما زار مركز رجال وسيدات الأعمال بالبلدية الذي تم تدشينه مؤخراً، وتجول في أقسام البلدية.

وفي التفاصيل، أشاد الدكتور "الحميدي" خلال زيارته بمنظومة العمل البلدي وبجهود رئيس البلدية وكل طواقم العمل وبما تم إنجازه في المشاريع البلدية والخدمية بالمحافظة، إلى جانب التعامل مع البلاغات الواردة ومعالجتها.

وأكد أمين منطقة عسير على أهمية دور البلديات في دفع عجلة التنمية والتطوير والخدمات المُقدّمة للمستفيدين، موضحاً أن أمانة المنطقة وجميع البلديات يعملون معاً لتقديم أفضل الخدمات، مشيداً خلال حديثه بما رآه في زيارته لبلدية بيشة من خطط عمل منهجية وميدانية ونسب إنجاز إيجابية بما يتوافق مع طبيعة المشاريع في المحافظة والموارد المالية، مطالباً بمضاعفة الجهود والمضي قُدماً نحو النماء والتطوير والتنمية في شتى جوانب العمل البلدي والتنموي.

ومن جهته، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن زيارة أمين المنطقة جاءت لتفقد طبيعة سير الأعمال في بلدية المحافظة كواحدةٍ من بلديات منطقة عسير، مؤكداً أن الزيارة استهدفت متابعة نسب إنجاز المبادرات والأعمال البلدية والتنموية، موضحاً أن الأمين قد أشاد بمركز رجال وسيدات الأعمال بالبلدية والذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين وتوفير كافة التسهيلات التي تُلبي تطلعاتهم وتعود بالنفع للمحافظة ومراكزها في ظل توفر جميع الإمكانيات وتهيئته بصورة مميزة لاستقبال المستفيدين من المستثمرين.

وأضاف "ابن جلبان" أن بلدية المحافظة تسعى إلى تقديم خدمات راقية للمحافظة وأهلها ومراكزها، موجهاً خالص شكره وتقديره لأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي لما يقدّمه لبلدية بيشة من اهتمام بالغ ومتابعة دائمة وفق توجيه ومتابعة سمو أمير المنطقة.

يذكر أن بلدية بيشة تعمل حالياً على تنفيذ عددٍ من المشاريع والمبادرات البلدية والحيوية.

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