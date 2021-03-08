ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

إلقاء القبض على المستقبِلِين الذين كانوا سيحصلون على الممنوعات

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم، أن أفرادها استطاعوا إحباط أكثر من 15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الجمارك: إن المضبوطات تم العُثور عليها مخبأة داخل إرسالية "عنب"، وبالتنسيق مع "مكافحة المخدرات".

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على المستقبِلِين الذين كانوا سيحصلون على هذه الممنوعات.