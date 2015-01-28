"الأرصاد" ينبِّه الشرقية والشمالية والجوف: ضباب وسُحب رعدية وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الجوف والشرقية والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة سكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.