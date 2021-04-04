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"البرلمان العربي" يؤكد دعمه جهود الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن

"العسومي" شدد على أن أمنها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي وقوف البرلمان التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم القرارات والإجراءات كافة التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لحفظ الأمن والاستقرار في بلاده، ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُنوّهًا إلى أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

البرلمان العربي الأردن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البرلمان العربي" يؤكد دعمه جهود الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن
سبق

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي وقوف البرلمان التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم القرارات والإجراءات كافة التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لحفظ الأمن والاستقرار في بلاده، ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُنوّهًا إلى أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:11 AM

"البرلمان العربي" يؤكد دعمه جهود الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن

"العسومي" شدد على أن أمنها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي وقوف البرلمان التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم القرارات والإجراءات كافة التي يتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لحفظ الأمن والاستقرار في بلاده، ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مُنوّهًا إلى أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

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