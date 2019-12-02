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مطار الملك فهد الدولي يشارك مسافريه فرحة "اليوم الوطني الإماراتي 48"

تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين

شارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

واستقبل منسوبو شركة مطارات الدمام بالإضافة إلى كافة القطاعات العاملة بالمطار، الركاب القادمين من دولة الإمارات على متن مختلف شركات الطيران الإماراتية، بالورود والأوشحة التي تحمل أعلام البلدين وعبارة "معاً أبداً"، للتعبير عن مشاعر المحبة والإخاء بين البلدين وشعبيهما.

ويأتي الاحتفال تفاعلاً مع توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ضمن مشاركة الإخوة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم باليوم الوطني، تعبيراً عن قوة الترابط والتلاحم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مطار الملك فهد الدولي اليوم الوطني الإماراتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطار الملك فهد الدولي يشارك مسافريه فرحة "اليوم الوطني الإماراتي 48"
سبق

شارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

واستقبل منسوبو شركة مطارات الدمام بالإضافة إلى كافة القطاعات العاملة بالمطار، الركاب القادمين من دولة الإمارات على متن مختلف شركات الطيران الإماراتية، بالورود والأوشحة التي تحمل أعلام البلدين وعبارة "معاً أبداً"، للتعبير عن مشاعر المحبة والإخاء بين البلدين وشعبيهما.

ويأتي الاحتفال تفاعلاً مع توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ضمن مشاركة الإخوة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم باليوم الوطني، تعبيراً عن قوة الترابط والتلاحم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
08:47 PM

مطار الملك فهد الدولي يشارك مسافريه فرحة "اليوم الوطني الإماراتي 48"

تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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شارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الثامن والأربعين تعبيراً عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

واستقبل منسوبو شركة مطارات الدمام بالإضافة إلى كافة القطاعات العاملة بالمطار، الركاب القادمين من دولة الإمارات على متن مختلف شركات الطيران الإماراتية، بالورود والأوشحة التي تحمل أعلام البلدين وعبارة "معاً أبداً"، للتعبير عن مشاعر المحبة والإخاء بين البلدين وشعبيهما.

ويأتي الاحتفال تفاعلاً مع توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ضمن مشاركة الإخوة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتهم باليوم الوطني، تعبيراً عن قوة الترابط والتلاحم بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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