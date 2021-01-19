النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الطيران المدني" تطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي

تستهدف 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين عشرة آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030م.
واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021 2022 – - 2023).
وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف، من بينها مهنة طيار، ومضيف, ومراقب جوي, ومشرفين, ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية, ومناولات الشحن والعفش والركاب, وتموين الطائرات, وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

الطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الطيران المدني" تطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين عشرة آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030م.
واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021 2022 – - 2023).
وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف، من بينها مهنة طيار، ومضيف, ومراقب جوي, ومشرفين, ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية, ومناولات الشحن والعفش والركاب, وتموين الطائرات, وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
04:34 PM
اخر تعديل
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
06:46 PM

"الطيران المدني" تطلق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي

تستهدف 10 آلاف وظيفة في مختلف التخصصات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,106

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي التي تستهدف توطين عشرة آلاف وظيفة في مختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران التي تأتي ضمن محور تعزيز قطاع الطيران الذي يُعد أحد أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030م.
واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال قطاع النقل الجوي والموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة (2021 2022 – - 2023).
وبهذا الصدد وجّهت الهيئة جميع شركات الطيران ومقاولي الصيانة والتشغيل ومقدمي الخدمات العاملين في جميع المطارات للبدء في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى تخصيص فرق عمل لمراقبة ومتابعة تنفيذ المبادرة بشكل شهري وإعداد التقارير ورفعها.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة هي ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التي تستهدف توطين عدة وظائف، من بينها مهنة طيار، ومضيف, ومراقب جوي, ومشرفين, ومنسقي ساحة الطيران والخدمات الأرضية, ومناولات الشحن والعفش والركاب, وتموين الطائرات, وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,459
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,861

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة