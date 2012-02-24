النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صيني يتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل

قالت: ظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء

تسلّق رجل في الصين عمود كهرباء جنوب غرب البلاد، حيث قام بحركات رياضية من الأعلى، مما أذهل المتفرجين في الموقع، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن الشرطة اقتادت الرجل، الذي لم تذكر اسمه، بعد تصرفه الغريب في ضواحي مدينة تشنغدو. ولم يصب بأي أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة ويبو الصينية للتدوينات القصيرة، يُظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء، وهو يمارس التمارين من أعلى عمود الكهرباء.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة، لكن وسائل الإعلام حذّرت من تقليد أي شخص لهذا السلوك «الخطر».

وشكّلت الحادثة موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع سيل من الرسائل المرتبطة به.

الرئيسية/ محطات

اعلان
صيني يتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل
سبق

تسلّق رجل في الصين عمود كهرباء جنوب غرب البلاد، حيث قام بحركات رياضية من الأعلى، مما أذهل المتفرجين في الموقع، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن الشرطة اقتادت الرجل، الذي لم تذكر اسمه، بعد تصرفه الغريب في ضواحي مدينة تشنغدو. ولم يصب بأي أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة ويبو الصينية للتدوينات القصيرة، يُظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء، وهو يمارس التمارين من أعلى عمود الكهرباء.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة، لكن وسائل الإعلام حذّرت من تقليد أي شخص لهذا السلوك «الخطر».

وشكّلت الحادثة موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع سيل من الرسائل المرتبطة به.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
09:30 AM

صيني يتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل

قالت: ظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,298

تسلّق رجل في الصين عمود كهرباء جنوب غرب البلاد، حيث قام بحركات رياضية من الأعلى، مما أذهل المتفرجين في الموقع، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن الشرطة اقتادت الرجل، الذي لم تذكر اسمه، بعد تصرفه الغريب في ضواحي مدينة تشنغدو. ولم يصب بأي أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة ويبو الصينية للتدوينات القصيرة، يُظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء، وهو يمارس التمارين من أعلى عمود الكهرباء.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة، لكن وسائل الإعلام حذّرت من تقليد أي شخص لهذا السلوك «الخطر».

وشكّلت الحادثة موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع سيل من الرسائل المرتبطة به.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,423
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,738
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,780

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة