صيني يتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل

قالت: ظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء

تسلّق رجل في الصين عمود كهرباء جنوب غرب البلاد، حيث قام بحركات رياضية من الأعلى، مما أذهل المتفرجين في الموقع، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن الشرطة اقتادت الرجل، الذي لم تذكر اسمه، بعد تصرفه الغريب في ضواحي مدينة تشنغدو. ولم يصب بأي أذى.

ونشر مقطع فيديو على خدمة ويبو الصينية للتدوينات القصيرة، يُظهر الرجل معلقًا على ارتفاع 10 أمتار في الهواء، وهو يمارس التمارين من أعلى عمود الكهرباء.

ولم يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة، لكن وسائل الإعلام حذّرت من تقليد أي شخص لهذا السلوك «الخطر».

وشكّلت الحادثة موضوعًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع سيل من الرسائل المرتبطة به.