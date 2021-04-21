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جولات بالبلدية بالمرصاد.. "كورونا" تغلق 5 منشآت تجارية بمكة

غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية لتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك والحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للمنشآت الغذائية والتجارية والعاملين بها.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية المتبعة والتهاون بتطبيق التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلكين، وإغلاق منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 65 كيلوجراماً من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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جولات بالبلدية بالمرصاد.. "كورونا" تغلق 5 منشآت تجارية بمكة
سبق

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية لتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك والحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للمنشآت الغذائية والتجارية والعاملين بها.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية المتبعة والتهاون بتطبيق التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلكين، وإغلاق منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 65 كيلوجراماً من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
05:33 PM

جولات بالبلدية بالمرصاد.. "كورونا" تغلق 5 منشآت تجارية بمكة

غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية لتوفير بيئة صحية آمنة خلال شهر رمضان المبارك والحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للمنشآت الغذائية والتجارية والعاملين بها.

وأوضحت البلدية أن الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية المتبعة والتهاون بتطبيق التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلكين، وإغلاق منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 65 كيلوجراماً من اللحوم والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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