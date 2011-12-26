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"الأمن البيئي" يطيح بـ90 طنًّا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويقه أو بيعه

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 90 طنًّا من الحطب المحلي المعد للبيع في مقر محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض، يديره مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية؛ إذ إن ذلك يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" يطيح بـ90 طنًّا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 90 طنًّا من الحطب المحلي المعد للبيع في مقر محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض، يديره مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية؛ إذ إن ذلك يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
09:59 PM

"الأمن البيئي" يطيح بـ90 طنًّا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويقه أو بيعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 90 طنًّا من الحطب المحلي المعد للبيع في مقر محاط بحاجز ترابي شرق مدينة الرياض، يديره مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية؛ إذ إن ذلك يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفَين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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