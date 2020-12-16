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أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة

في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق الأحد القادم الموافق 5 / 5 / 1442 هـ تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

و يأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر، ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة وسينعكس - بإذن الله - بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.

القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة
سبق

تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق الأحد القادم الموافق 5 / 5 / 1442 هـ تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

و يأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر، ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة وسينعكس - بإذن الله - بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
07:37 PM

أمن الطرق تبدأ الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة

في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق الأحد القادم الموافق 5 / 5 / 1442 هـ تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

و يأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر، ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة وسينعكس - بإذن الله - بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.

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