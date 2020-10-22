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عضو بهيئة المهندسين: المبنى المثير للجدل بـ"أبوعريش" آمن إنشائياً

"الأقصم": الإيقاف نتيجة مخالفات بسيطة في بروز إحدى الجهات فقط

أكد عضو في الهيئة السعودية للمهندسين ومؤلف كتاب "أخطاء البناء" المهندس عبدالغني الجند، معلقاً على التصميم الغريب للمبنى المثير للجدل بأبوعريش بمنطقة جازان بأنه من الناحية الإنشائية آمن ولن يسقط، مضيفاً: "حديثي هنا عن الجوانب الإنشائية المتمثلة في الخرسانة والحديد".

وتفصيلاً؛ قال "الجند": "الذي ينظر إلى الصورة سيعتقد بأن المبنى سيسقط وكأنه يقف على عمود واحد فقط، بينما هو في الواقع مغاير". وأضاف: "كلما اتجهنا للداخل زاد الاتساع، ومثل هذا النوع من المباني يوجد في عدد من البلدان، ويسمى في الغالب "مبنى السفينة"، حيث يتم تشييده في أرض صغيرة المساحة على شكل مثلث".

وقال: "حديثي هنا عن الجوانب الإنشائية، المبنى آمن إنشائياً إذا أخذ بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي للمبنى مقاومة المبنى للانقلاب بسبب البروز يمين والبروز يسار، وتم التنفيذ وفق هذه المخططات الهندسية".


وتابع: "أما فيما يخص الجوانب المعمارية من بروز وارتفاع ومساحة الدور وغيرها، هذه ليست جوانب إنشائية، وإنما متطلبات واشتراطات تكون موجودة في رخصة البناء".

وكانت بلدية محافظة أبوعريش أوقفت المبنى التابع للجمعية أمس بعد تداول الصورة أمس بسبب مخالفته للرخصة الصادرة من قبل البلدية، بحسب ما ذكرت.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية محمود بن علي الأقصم، أن الإيقاف جاء نتيجة لمخالفات بسيطة تتمثل في بروز إحدى الجهات فقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو بهيئة المهندسين: المبنى المثير للجدل بـ"أبوعريش" آمن إنشائياً
سبق

أكد عضو في الهيئة السعودية للمهندسين ومؤلف كتاب "أخطاء البناء" المهندس عبدالغني الجند، معلقاً على التصميم الغريب للمبنى المثير للجدل بأبوعريش بمنطقة جازان بأنه من الناحية الإنشائية آمن ولن يسقط، مضيفاً: "حديثي هنا عن الجوانب الإنشائية المتمثلة في الخرسانة والحديد".

وتفصيلاً؛ قال "الجند": "الذي ينظر إلى الصورة سيعتقد بأن المبنى سيسقط وكأنه يقف على عمود واحد فقط، بينما هو في الواقع مغاير". وأضاف: "كلما اتجهنا للداخل زاد الاتساع، ومثل هذا النوع من المباني يوجد في عدد من البلدان، ويسمى في الغالب "مبنى السفينة"، حيث يتم تشييده في أرض صغيرة المساحة على شكل مثلث".

وقال: "حديثي هنا عن الجوانب الإنشائية، المبنى آمن إنشائياً إذا أخذ بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي للمبنى مقاومة المبنى للانقلاب بسبب البروز يمين والبروز يسار، وتم التنفيذ وفق هذه المخططات الهندسية".


وتابع: "أما فيما يخص الجوانب المعمارية من بروز وارتفاع ومساحة الدور وغيرها، هذه ليست جوانب إنشائية، وإنما متطلبات واشتراطات تكون موجودة في رخصة البناء".

وكانت بلدية محافظة أبوعريش أوقفت المبنى التابع للجمعية أمس بعد تداول الصورة أمس بسبب مخالفته للرخصة الصادرة من قبل البلدية، بحسب ما ذكرت.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية محمود بن علي الأقصم، أن الإيقاف جاء نتيجة لمخالفات بسيطة تتمثل في بروز إحدى الجهات فقط.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:24 AM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:13 AM

عضو بهيئة المهندسين: المبنى المثير للجدل بـ"أبوعريش" آمن إنشائياً

"الأقصم": الإيقاف نتيجة مخالفات بسيطة في بروز إحدى الجهات فقط

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد عضو في الهيئة السعودية للمهندسين ومؤلف كتاب "أخطاء البناء" المهندس عبدالغني الجند، معلقاً على التصميم الغريب للمبنى المثير للجدل بأبوعريش بمنطقة جازان بأنه من الناحية الإنشائية آمن ولن يسقط، مضيفاً: "حديثي هنا عن الجوانب الإنشائية المتمثلة في الخرسانة والحديد".

وتفصيلاً؛ قال "الجند": "الذي ينظر إلى الصورة سيعتقد بأن المبنى سيسقط وكأنه يقف على عمود واحد فقط، بينما هو في الواقع مغاير". وأضاف: "كلما اتجهنا للداخل زاد الاتساع، ومثل هذا النوع من المباني يوجد في عدد من البلدان، ويسمى في الغالب "مبنى السفينة"، حيث يتم تشييده في أرض صغيرة المساحة على شكل مثلث".

وقال: "حديثي هنا عن الجوانب الإنشائية، المبنى آمن إنشائياً إذا أخذ بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي للمبنى مقاومة المبنى للانقلاب بسبب البروز يمين والبروز يسار، وتم التنفيذ وفق هذه المخططات الهندسية".


وتابع: "أما فيما يخص الجوانب المعمارية من بروز وارتفاع ومساحة الدور وغيرها، هذه ليست جوانب إنشائية، وإنما متطلبات واشتراطات تكون موجودة في رخصة البناء".

وكانت بلدية محافظة أبوعريش أوقفت المبنى التابع للجمعية أمس بعد تداول الصورة أمس بسبب مخالفته للرخصة الصادرة من قبل البلدية، بحسب ما ذكرت.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية محمود بن علي الأقصم، أن الإيقاف جاء نتيجة لمخالفات بسيطة تتمثل في بروز إحدى الجهات فقط.

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