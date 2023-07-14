وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-14 أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة. وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:22 AM

الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة الأمانة: خلال الربع الثاني من العام الجاري.. لطرق أكثر كفاءة وجودة





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أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.