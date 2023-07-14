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الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة

الأمانة: خلال الربع الثاني من العام الجاري.. لطرق أكثر كفاءة وجودة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:22 AM

الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة

الأمانة: خلال الربع الثاني من العام الجاري.. لطرق أكثر كفاءة وجودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.

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