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جديد "سبق" في رمضان.. "ذُكِروا بالقرآن" و"الصحابة صغاراً" و"قبائل جديدة" و"معارك فاصلة"

تقارير تفيد وتُذَكّر بالزمن الجميل

يظل ما يطلبه القراء وما يُذَكرهم بكل قديم في شهر رمضان المبارك الأساس في التقارير التي تنشر بمشيئة الله في "سبق".

وكالعادة السنوية هناك تقارير جديدة فيها يحنّ الإنسان دائمًا إلى الماضي، ويربطه بلفظة "الزمن الجميل"، سواء في العهد النبوي الشريف أو الصحابة أو صورة وقصة أو المعارك التي لا يعرف عنها الكثير أي معلومة الآن، وربما تكون قد أصبحت نسياً منسياً.

وفي زاوية "ذُكِروا بالقرآن" تعرج "سبق" كعادتها في التفرد على الشخصيات التي ذُكِرت بالقرآن سواء للعبرة والاستفادة أو للتعليم كما تظهر زاوية "الصحابة صغاراً" ليتعلم أطفالنا ماذا كان يفعل الصبية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما "زاوية "قبائل جديدة" فتستمر "سبق" للعام الرابع على التوالي في كشف أغرب العادات والتقاليد لقبائل في العالم شرقاً وغرباً، أما زاوية "معارك فاصلة" فتعرج "سبق" فيها إلى بعض الغزوات والمعارك التي دارت بين المسلمين وأعدائهم، والكثير منا لا يعرف عنها شيئاً، وبشكل شيق تنشر "سبق" 5 معارك إسلامية مهمة وقليل مَن يعرفها.

وسيكون بين أيدي قراء "سبق" -بمشيئة الله تعالى- جولة في عادات زمان في أنحاء السعودية؛ فانتظرونا... وكل عام وأنتم بخير.

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جديد "سبق" في رمضان.. "ذُكِروا بالقرآن" و"الصحابة صغاراً" و"قبائل جديدة" و"معارك فاصلة"
سبق

يظل ما يطلبه القراء وما يُذَكرهم بكل قديم في شهر رمضان المبارك الأساس في التقارير التي تنشر بمشيئة الله في "سبق".

وكالعادة السنوية هناك تقارير جديدة فيها يحنّ الإنسان دائمًا إلى الماضي، ويربطه بلفظة "الزمن الجميل"، سواء في العهد النبوي الشريف أو الصحابة أو صورة وقصة أو المعارك التي لا يعرف عنها الكثير أي معلومة الآن، وربما تكون قد أصبحت نسياً منسياً.

وفي زاوية "ذُكِروا بالقرآن" تعرج "سبق" كعادتها في التفرد على الشخصيات التي ذُكِرت بالقرآن سواء للعبرة والاستفادة أو للتعليم كما تظهر زاوية "الصحابة صغاراً" ليتعلم أطفالنا ماذا كان يفعل الصبية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما "زاوية "قبائل جديدة" فتستمر "سبق" للعام الرابع على التوالي في كشف أغرب العادات والتقاليد لقبائل في العالم شرقاً وغرباً، أما زاوية "معارك فاصلة" فتعرج "سبق" فيها إلى بعض الغزوات والمعارك التي دارت بين المسلمين وأعدائهم، والكثير منا لا يعرف عنها شيئاً، وبشكل شيق تنشر "سبق" 5 معارك إسلامية مهمة وقليل مَن يعرفها.

وسيكون بين أيدي قراء "سبق" -بمشيئة الله تعالى- جولة في عادات زمان في أنحاء السعودية؛ فانتظرونا... وكل عام وأنتم بخير.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
05:55 PM

جديد "سبق" في رمضان.. "ذُكِروا بالقرآن" و"الصحابة صغاراً" و"قبائل جديدة" و"معارك فاصلة"

تقارير تفيد وتُذَكّر بالزمن الجميل

A A A
خالد خليل - الرياض
0
642

يظل ما يطلبه القراء وما يُذَكرهم بكل قديم في شهر رمضان المبارك الأساس في التقارير التي تنشر بمشيئة الله في "سبق".

وكالعادة السنوية هناك تقارير جديدة فيها يحنّ الإنسان دائمًا إلى الماضي، ويربطه بلفظة "الزمن الجميل"، سواء في العهد النبوي الشريف أو الصحابة أو صورة وقصة أو المعارك التي لا يعرف عنها الكثير أي معلومة الآن، وربما تكون قد أصبحت نسياً منسياً.

وفي زاوية "ذُكِروا بالقرآن" تعرج "سبق" كعادتها في التفرد على الشخصيات التي ذُكِرت بالقرآن سواء للعبرة والاستفادة أو للتعليم كما تظهر زاوية "الصحابة صغاراً" ليتعلم أطفالنا ماذا كان يفعل الصبية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما "زاوية "قبائل جديدة" فتستمر "سبق" للعام الرابع على التوالي في كشف أغرب العادات والتقاليد لقبائل في العالم شرقاً وغرباً، أما زاوية "معارك فاصلة" فتعرج "سبق" فيها إلى بعض الغزوات والمعارك التي دارت بين المسلمين وأعدائهم، والكثير منا لا يعرف عنها شيئاً، وبشكل شيق تنشر "سبق" 5 معارك إسلامية مهمة وقليل مَن يعرفها.

وسيكون بين أيدي قراء "سبق" -بمشيئة الله تعالى- جولة في عادات زمان في أنحاء السعودية؛ فانتظرونا... وكل عام وأنتم بخير.

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